Google Bard ha subito il restyling a Gemini all’inizio di febbraio 2024. Ciò è stato accompagnato dal fatto che Gemini ha ottenuto un’app autonoma e ha sostituito Assistant su Android, anche se mancava molte funzionalità di base. Sebbene l’app Gemini fosse inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti e supportasse solo l’inglese, Google ha lavorato per espandere la sua disponibilità. All’inizio di maggio, l’app mobile di Gemini è stata pubblicata in oltre 100 paesi, anche se dall’elenco mancavano l’UE e il Regno Unito. Ora, poco più di un mese dopo, la situazione sta cambiando, con l’app Google Gemini per Android disponibile per il download in Italia (in UE in generale) e nel Regno Unito.

Google Gemini, l’app è disponibile in Italia, in UE e nel Regno Unito

A partire da queste ore è infatti possibile aprire il Google Play Store, cercare l’app Gemini e procedere al download. Allo stesso modo, una volta installata è possibile sostituire Assistant con Gemini quando si accede ai comandi vocali. Se possedete un iPhone, potete accedere a Gemini tramite l’app Google.Da notare che non si tratta ancora della versione dedicata alla scuola ma solo dell’app ufficiale.

Nel nostro caso l’accesso è stato immediato e senza problemi ma, considerando che l’aggiornamento sta venendo implementato nel corso di alcune settimane, è possibile che ci sia ancora da aspettare per qualcuno.

Sembra che la società abbia reso ufficiale il rilascio di Gemini in Italia e nell’UE durante il keynote in corso del Google Cloud Summit Benelux. Chiaramente tutte le nuove funzioni che vi abbiamo raccontato nel corso delle scorse settimane sono accessibili anche dall’Italia, come ad esempio le estensioni di Drive, e YouTube Music.

Probabilmente Google ha impiegato del tempo per portare Gemini nell’UE a causa di problemi normativi e di privacy. Ha adottato un approccio simile con Bard nel 2023, portandolo nell’UE pochi mesi dopo il suo debutto negli Stati Uniti e l’espansione internazionale.

Gemini rappresenta ormai la colonna portate della maggior parte dei servizi offerti da Google ed è lecito che la sua implementazione sarà sempre più inglobata in tutto ciò che Google offre ai propri utenti.