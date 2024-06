Al Computex 2024, Intel e AMD hanno entrambi annunciato nuove famiglie di processori per laptop x86, che includono NPU che possono arrivare rispettivamente fino a 50 TOPS. Sebbene siano ben superiori ai requisiti Copilot+ stabiliti da Microsoft per la sua nuova iniziativa AI PC, i dispositivi con questi chip Intel e AMD in realtà non verranno forniti con la suite di funzionalità, che rimarranno inizialmente un’esclusiva Qualcomm.

Qualcomm ha la prelazione su Intel e AMD per l’accesso a Copilot+

A quanto pare, Microsoft ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm su questo. Non sembra in alcun modo che si tratti di un accordo di esclusività, ma per la prima volta Windows supporta qualcosa per primo per le CPU basate su Arm.

Quando Microsoft ha annunciato per la prima volta Copilot+, ha affermato chiaramente che Qualcomm, Intel e AMD sono tutti partner in questo ambito. Per quanto ne sappiamo, Copilot+ verrà probabilmente spedito per l’hardware x86 nel quarto trimestre.

“Stiamo iniziando il nostro viaggio prima con Qualcomm, grazie alle loro 45 NPU TOPS integrate“, ha detto un portavoce di Microsoft. “Intel e AMD introdurranno SoC con specifiche simili entro la fine dell’anno.”

Dato che arriverà sotto forma di aggiornamento software a Windows 11, qualcuno in Intel ha detto in una sessione dell’Intel Tech Tour che sperano in un aggiornamento del day one, ma è probabile che arrivi più tardi. AMD spedirà Strix Point prima che Intel spedisca Lunar Lake, poiché tali dispositivi inizieranno a essere venduti a luglio. È certamente troppo presto per un aggiornamento del primo giorno.

La AI e Copilot+ saranno sempre più al centro di Windows 11

Microsoft vuole che il tuo computer sia più amichevole. Vuole che sia abbastanza intelligente da lavorare con te, non solo fare le cose che gli dici. La tecnologia dell’intelligenza artificiale si sta muovendo rapidamente e, sebbene sia divertente prendere in giro gli errori degli LLM, non sarà per sempre. Meno di sei mesi fa, Intel Meteor Lake è stata lanciata con NPU potenti meno di un quarto di quelle di corrente generazione. L’hardware sta avanzando e il software sta tenendo il passo. Sono due componenti che si spingono avanti a vicenda e Microsoft vuole essere presente.