Il mondo della tecnologia sta avanzando in maniera sempre più rapida e questo fa si che i prezzi delle componenti e delleo sviluppo software si sta abbassando. Siamo arrivati a un punto tale dove esistono smartwatch dall’aspetto premium, con display grande e luminoso e con alcune funzionalità di monitoraggio della salute che arrivano a costare appena 20 euro. È il caso del Blackview X20.

Il Blackview X20 è uno smartwatch appena lanciato sul mercato che fa dell’economicità il suo cavallo di battaglia. Come detto, è disponibile ad un costo di appena 20 euro. Tutto questo però senza sacrificare l’aspetto o le funzionalità hardware.

Con dimensioni di 45.5 mm x 45.5 mm x 10.9 mm, lo smartwatch è dotato di una cassa rotonda che contiene un display OLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel. Questo è senza dubbio il suo cavallo di battaglia, restituendo una vista e una qualità cromatica da “effetto WOW” che solitamente ritroviamo nei modelli ben più costosi.

Con il suo design alla moda, il Blackview X20 è ricco di numerose funzioni di monitoraggio della salute. Lo smartwatch ha una funzione avanzata di monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. È inoltre dotato di monitoraggio scientifico del sonno e di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue.

Un’altra caratteristica che ti mette in forma sono le oltre 100 modalità di allenamento. Puoi scegliere da un elenco completo di funzioni sportive tra cui camminata, corsa, ciclismo, alpinismo, diversi giochi con la palla, nonché altre funzioni sportive indoor e outdoor. Per la comunicazione, lo smartwatch supporta le chiamate Bluetooth (sia in entrata che in uscita), con tanto di rubrica, tastierino numerico e la cronologia delle chiamate.

Puoi ricevere notifiche di chiamate, notifiche di messaggi, sia da X, Facebook, Youtube, Linkedln, WhatsApp, Instagram, Line, Reddit e altro ancora. Puoi leggere i messaggi direttamente sullo smartwatch, ma non puoi rispondere direttamente ai messaggi. Altre funzioni incluse nel dispositivo indossabile sono le oltre 100 quadranti, codice QR, chiamate vocali wireless, controllo della musica, meteo in tempo reale, controllo della fotocamera da remoto sveglia, timer e altre impostazioni importanti.