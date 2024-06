Poiché semplicemente non ci sono abbastanza chatbot basati sull’intelligenza artificiale là fuori, ne stiamo ottenendo uno in più. Questo, chiamato AI Chat, viene fornito per gentile concessione di DuckDuckGo, il motore di ricerca incentrato sulla privacy che ovviamente non vuole sentirsi lasciato indietro nella corsa agli armamenti dell’IA. L’azienda ha testato AI Chat negli ultimi mesi, ma da oggi è disponibile per tutti.

AI Chat di DuckDuckGo sfrutta solo LLM open source

A differenza di altri bot autonomi come Gemini di Google e ChatGPT di OpenAI che sono alimentati dai propri modelli linguistici di grandi dimensioni, AI Chat di DuckDuckGo non lo è. Consideratelo invece come un modo per accedere a più chatbot in un unico posto (ma non in locale). In questo momento, AI Chat ti consente di scegliere tra diversi LLM, tra cui GPT 3.5 di OpenAI, Claude 3 Haiku di Anthropic, Llama 3 di Meta e Mistral 8x7B di Mistral, e la società afferma che altri modelli arriveranno presto. Le principali differenze tra loro si riducono in gran parte al numero di parametri (i tecnici parlano per le impostazioni che un modello linguistico di grandi dimensioni può modificare per darti una risposta) di ciascuno. Se non ti piace la risposta di un modello, puoi provarne un altro.

AI Chat è gratuita ma è limitata da un limite giornaliero. La società ha affermato che sta esplorando un piano a pagamento che darà accesso a limiti più elevati e a modelli di intelligenza artificiale più avanzati. DuckDuckGo ha affermato che è possibile utilizzare AI Chat per porre domande, scrivere e-mail, scrivere codice e creare itinerari di viaggio, tra le altre cose, ma non genera ancora immagini.

Non sorprende che DuckDuckGo sottolinei quanto l’utilizzo privato di AI Chat sia paragonato al semplice utilizzo di ChatGPT o Claude da soli. L’azienda afferma che le tue domande e le risposte generate non verranno utilizzate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. “Noi chiamiamo i modelli di chat sottostanti per tuo conto, rimuovendo completamente il tuo indirizzo IP e utilizzando invece il nostro indirizzo IP“, ha scritto Nirzar Pangarkar, lead designer di DuckDuckGo in un post sul blog. “In questo modo sembra che le richieste provengano da noi e non tu.” E se preferisci non avere a che fare con un chatbot quando stai solo cercando di effettuare ricerche in modo anonimo, DuckDuckGo ti consente di disattivare facilmente la funzione.

AI ​​Chat si aggiunge a DuckAssist

AI Chats è separata da DuckAssist, un’altra funzionalità basata sull’intelligenza artificiale aggiunta da DuckDuckGo l’anno scorso che fornisce riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale nella parte superiore dei risultati di ricerca. È proprio come le panoramiche AI ​​di Google, la nuova controversa funzionalità che recentemente ha detto alle persone di mangiare sassi e mettere la colla sulla pizza, tranne per il fatto che DuckAssist si attiene a fonti affidabili come Wikipedia per generare le sue risposte.

DuckDuckGo pensa che AI ​​Chat e DuckAssist siano complementari. “Se inizi con la ricerca, potresti voler passare ad AI Chat per domande di follow-up che ti aiutano a dare un senso a ciò che hai letto o per risposte rapide e dirette a nuove domande che non erano trattate nelle pagine web che hai letto.” visto“, ha scritto Pangarkar. “Dipende tutto dalle tue preferenze personali.”