Google sta sviluppando nuovi avatar basati sull’intelligenza artificiale di Gemini basati su celebrità e influencer di YouTube. L’idea non è rivoluzionaria – startup come Character.ai e aziende come Meta hanno già lanciato prodotti come questo – ma finora non lo è nemmeno la strategia AI di Google.

Secondo The Information, i chatbot delle celebrità di Google saranno alimentati dalla famiglia di LLM Gemini dell’azienda. L’azienda sta cercando di stringere partnership con influencer e celebrità, e sta anche lavorando su una funzionalità che consentirà alle persone di creare i propri chatbot semplicemente descrivendo la propria personalità e il proprio aspetto, qualcosa che Character.ai consente già di fare (e anche TikTok a breve). Una curiosità: Noam Shazeer, uno dei cofondatori di Character.ai, è un ex ingegnere di Google e uno dei creatori di “trasformatori”, la tecnologia fondamentale che ha reso possibile l’intelligenza artificiale generativa di oggi.

Il progetto degli avatar IA influencer basati su Google Gemini è ancora agli albori

Non è ancora chiaro con quali celebrità o influencer Google potrebbe collaborare. I chatbot di Meta, ad esempio, si basano su personalità come la star di TikTok Charli D’Amelio, il fenomeno di YouTube Mr. Beast, Snoop Dogg, Tom Brady e Paris Hilton tra gli altri, mentre i personaggi di Character.ai includono politici, filosofi, personaggi di fantasia e persino oggetti come un pezzo di formaggio che parla. Secondo quanto riferito, il progetto di Google è guidato da un dirigente di lunga data chiamato Ryan Germick che lavora su Google Doodles e da un team di dieci persone.

Sembra anche che i chatbot di Google potrebbero essere solo un esperimento: secondo il rapporto, i bot potrebbero essere visualizzati solo su Google Labs, il sito Web dell’azienda per i prodotti sperimentali, invece di essere disponibili in modo più ampio.

Non è chiaro il motivo per cui Google stia facendo questo. I chatbot AI di Meta basati sulle celebrità non sono mai decollati, nonostante l’azienda li abbia inseriti in ogni prodotto che produce. Come ha sottolineato The Information, il chatbot dell’azienda basato su Snoop Dogg ha solo 15.000 follower su Instagram rispetto agli 87,5 milioni di follower che seguono il rapper umano.