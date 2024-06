Dopo alcune generazioni con Samsung, Google è pronta a passare a TSMC per i suoi chip Tensor G5 nel 2025. Non sorprende che un nuovo rapporto riveli anche che il passaggio di Google porterà anche un processo a 3 nm su Tensor G5 nei dispositivi Pixel.

Google abbandona Samsung per la produzione del Tensor G5

Dal debutto del primo chip Tensor nella serie Pixel 6 del 2021, Google ha utilizzato Samsung per produrre i suoi chip successivi. Ciò è dovuto, in parte, al fatto che le basi progettuali dei chip Tensor derivano da quelle sviluppate da Samsung per i suoi Exynos. Ma, mentre Google si avvicina alla decima generazione di Pixel, l’azienda si sta preparando per un grande cambiamento.

Come riportato per la prima volta nel luglio 2023, Google ha stretto un accordo con TSMC per produrre il primo chip Tensor completamente personalizzato per dispositivi Pixel che, se Google mantiene in gioco il suo schema di numerazione esistente, si chiamerebbe Tensor G5. Nel tempo trascorso da quel rapporto iniziale, lo sviluppo ha continuato a progredire, incluso il blocco da parte di Google delle strutture di test per il chip.

Ora, Business Korea riferisce che Google utilizzerà il processo a 3 nm di TSMC per questa prossima generazione di Tensor. Ciò non sorprende, poiché Apple ha iniziato a sfruttare questo processo sulla gamma iPhone 15 Pro del 2023 e si prevede che anche Qualcomm e MediaTek adotteranno il processo più recente con le loro prossime generazioni. Tensor G3 è attualmente basato su un processo Samsung a 4 nm e, verso la fine del 2025, il passaggio a 3 nm è inevitabile.

Il rapporto prosegue discutendo che Samsung, nel frattempo, sta lottando con problemi di resa ed efficienza energetica anche sul prossimo chip Exynos 2500. Si dice che il consumo energetico e le prestazioni termiche siano inferiori di circa il 10-20% rispetto al processo a 3 nm di TSMC. Non a caso i prossimi Galaxy S25 dovrebbero adottare gli Snapdragon 8 Gen 4 anche nelle versioni europee.