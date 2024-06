La linea Apple AirPods è una delle migliori in ambito auricolari TWS wireless grazie alla loro eccellente qualità del suono, ANC e audio spaziale. Funzionano perfettamente con iPhone, iPad e Mac. Tuttavia, non offrono la migliore esperienza quando li abbini a prodotti non Apple. Ma puoi provare alcune soluzioni alternative per usufruire di alcune funzionalità esclusive di Apple. Questa guida ti mostra come collegare e utilizzare gli AirPods con il tuo telefono o tablet Android.

Puoi utilizzare AirPods o AirPods Pro con Android?

La risposta breve è sì. Poiché le AirPods sono auricolari Bluetooth, puoi accoppiarli e utilizzarli con qualsiasi telefono Android. Significa che puoi accoppiare i tuoi AirPods con il tuo smartwatch o tablet.

Il problema è che, poiché gli auricolari Apple non supportano ufficialmente Android, non puoi controllare il livello della batteria o usufruire di funzionalità avanzate come il cambio automatico del dispositivo. E poiché non esiste una versione Android di Siri, non puoi attivarla quando accoppi i tuoi AirPods con un dispositivo Android. Tuttavia, esistono soluzioni alternative ad alcuni di questi problemi per offrire un’esperienza utente relativamente migliore.

I seguenti modelli di AirPods funzionano con Android:

AirPod1

AirPods2

AirPods3

AirPods Pro

AirPods Pro (2a generazione)

AirPod Max

Di seguito è riportato un elenco delle funzionalità AirPods che non puoi utilizzare ufficialmente su Android:

Configurazione rapida o abbinamento semplice

Commutazione automatica del dispositivo

Supporto “Ehi, Siri“.

Rilevamento automatico dell’orecchio

Nessun supporto per la riproduzione dell’audio spaziale

Personalizzazione del comportamento del sensore di forza

Controllo del livello della batteria degli AirPods

EQ adattivo

Trova la mia integrazione

Funzionalità di accessibilità

Condivisione della musica attualmente in riproduzione con altri utenti AirPods nelle vicinanze

Come collegare gli AirPods con gli smartphone e i tablet Android

I passaggi seguenti funzionano per collegare i tuoi AirPods o AirPods Pro a qualsiasi telefono Android. Prima di procedere però, assicurati di non aver collegato i tuoi AirPods a un iPhone o a un altro dispositivo Apple prima di iniziare il processo di abbinamento. In caso contrario, potrebbero non essere visualizzati per l’accoppiamento sul tuo dispositivo Android.

Sul tuo dispositivo Android, apri il menu Impostazioni.

Passare alla pagina delle impostazioni Bluetooth.

Assicurati che il Bluetooth sia attivo e che il tuo dispositivo sia rilevabile.

Attiva il Bluetooth per associare gli AirPods ad Android

Apri la custodia di ricarica dei tuoi AirPods o AirPods Pro e premi il pulsante bianco sul retro della custodia. Per accoppiare gli AirPods Max, tieni premuto il pulsante di controllo del rumore per cinque secondi. Mette gli auricolari in modalità di accoppiamento.

I tuoi AirPod vengono visualizzati nella sezione Dispositivi disponibili del menu Bluetooth del tuo telefono.

Tocca il suo nome.

Conferma il processo di accoppiamento toccando Accoppia nella finestra di dialogo visualizzata.

Tocca “Accoppia” quando ti viene chiesto se desideri accoppiare il tuo Android con gli AirPods

AirPod collegati ad Android

E questo è tutto. Hai accoppiato con successo gli AirPods con il tuo telefono Android. Apple utilizza il codec AAC per trasmettere l’audio tramite Bluetooth agli AirPods. I telefoni Android supportano anche AAC. Tuttavia, potresti riscontrare una differenza nella qualità audio a causa del modo in cui il produttore del dispositivo implementa il codec. A differenza dei Samsung Galaxy Buds 2 Pro, non è possibile riprodurre in streaming audio a 24 bit sugli AirPods, anche se abbinati a un iPhone.

Sebbene i telefoni Android non possano sfruttare appieno il chip H1/H2 all’interno degli AirPods, ciò non influisce sulla connessione Bluetooth. Tuttavia, potrebbe esserci un impatto negativo sulla durata della batteria.

Puoi attivare l’Assistente Google o Google Gemini utilizzando AirPods su Android?

No. Su iPhone, gli AirPods supportano “Ehi Siri” sempre attivo, ma ciò non è possibile sugli smartphone Android. Non esiste un’app complementare ufficiale per AirPods su Android che puoi utilizzare per personalizzarne le impostazioni o passare a un altro assistente vocale.

Una soluzione alternativa consiste nell’utilizzare l’app Android Assistant Trigger. Puoi attivare l’Assistente Google con un doppio tocco o premendo gli auricolari wireless. L’app funziona con tutti i modelli AirPods e Beats Fit Pro.