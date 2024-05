Matter, lo standard della smart home, è stato creato dalla Connectivity Standards Alliance (CSA) per mantenere l’interoperabilità tra i dispositivi della smart home di diversi brand. Ora è stata lanciata l’ultima versione Matter 1.3 che promette ancora più funzionalità di gestione rispetto a prima.

Il CSA ha annunciato che Matter 1.3 è stato rilasciato con l’obiettivo costante di aumentare l’interoperabilità, la sicurezza e il valore del dispositivo. Questa volta, però, la nuova versione include più funzionalità di reporting energetico per aiutare gli utenti a tenere d’occhio i propri consumi. Ciò può aiutare i proprietari di case a monitorare, in particolare, i prodotti più grandi che sono responsabili della maggior parte del loro consumo energetico.

La Connectivity Standards Alliance e i suoi membri continuano ad impegnarsi per Matter considerandolo il miglior percorso del settore per fornire maggiore semplicità, interoperabilità, sicurezza e valore per i consumatori. Con il rilascio della versione 1.3, Matter continua ad espandere la propria presenza nel settore della casa intelligente e nell’ecosistema IoT.

Matter 1.3 supporta, ad esempio, le wallbox di ricarica dei veicoli elettrici, fornendo un report dettagliato su tutto, dal consumo energetico in tempo reale all’utilizzo energetico nel tempo.

Oltre a ciò, ora sono supportati anche i principali elettrodomestici, inclusi forni, asciugatrici, forni a microonde e piani cottura. In termini di funzionalità esistenti, sono stati apportati miglioramenti alla funzionalità di trasmissione di Matter sulle TV e sono stati risolti diversi bug.

Monitoraggio dell’elettricità – nuove funzionalità di reporting energetico: misurazioni reali e stimate, potenza istantanea, tensione, consumi.

nuove funzionalità di reporting energetico: misurazioni reali e stimate, potenza istantanea, tensione, consumi. Ricarica veicoli elettrici – previsto il supporto all’Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE), cosicché gli utenti che ricaricano la loro auto elettrica abbiano a disposizione strumenti di gestione ed informazioni dettagliate.

previsto il supporto all’Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE), cosicché gli utenti che ricaricano la loro auto elettrica abbiano a disposizione strumenti di gestione ed informazioni dettagliate. Gestione dell’acqua – supporto a rilevatori di perdite, sensori di pioggia, valvole controllabili

Matter esiste solo dal 2022, ma ha senza dubbio avuto un impatto positivo su chi si destreggia tra diversi dispositivi domestici intelligenti. Al momento del lancio, 1.135 dispositivi erano già certificati per lo standard e altre aziende hanno collaborato dopo il suo debutto. Sebbene abbia sviluppato alcuni concorrenti nel suo percorso verso il successo, è chiaro che Matter ha ancora molto potenziale. Non è ancora stato stabilito se un numero maggiore di utenti di dispositivi domestici intelligenti si apra all’idea di sfruttare la tecnologia.

Gli sviluppatori possono ora accedere all’SDK di Matter 1.3 SDK visitando il sito Web CSA.