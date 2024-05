Microsoft ha confermato ufficialmente che la società lancerà il suo Xbox Store (il nome non è confermato) su Android e iOS a luglio e porterà con sé Candy Crush, Minecraft e altro ancora.

Nell’ambito del Bloomberg Technology Summit, Sarah Bond di Microsoft, presidente di Xbox, ha confermato che il negozio di giochi mobile verrà lanciato a luglio. Microsoft parla ormai da tempo dei suoi piani per creare un Xbox Store di giochi alternativo all’App Store di Apple e al Play Store di Google, ma questa è la prima volta che viene fissata una data precisa.

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store in July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/hj6eLtsGfl — Bloomberg Live (@BloombergLive) May 9, 2024

Oltre a ciò, Bond ha anche confermato che Xbox Store per dispositivi mobili non verrà lanciato come app nativa. Piuttosto, il negozio “inizierà sul web”.

Ciò consente a Microsoft di distribuire lo store in tutto il mondo su “tutti i dispositivi”. Tecnicamente l’azienda sarebbe in grado di lanciare il proprio app store su Android in qualsiasi parte del globo, ma iOS è un’altra storia.

L’UE ha costretto Apple ad aprire iOS (e più di recente iPadOS) ad app store di terze parti (nonostante Apple lo abbia reso il più difficile e poco attraente possibile, tanto da far dubitare la stessa UE), ma Apple lo consente solo nell’UE. Quindi, lanciandosi sul web, Microsoft può distribuire il suo negozio a livello globale su iOS.

Detto questo, non è chiaro come questi giochi verranno distribuiti via web. Anche iOS ora supporta il sideloading, ma, ancora una volta, solo nell’UE. Sembra proprio che il cloud gaming possa avere un ruolo.

Bond ha spiegato:

A luglio lanceremo la nostra esperienza di negozio mobile. Inizieremo, in realtà, portando il nostro portafoglio di prima parte a questo. Quindi vedrai giochi come Candy Crush apparire in quell’esperienza, o come Minecraft. E poi estenderemo questa capacità ai partner in modo che possano trarne vantaggio e avere una vera esperienza mobile incentrata sul gioco multipiattaforma.

Inizieremo dal web, e lo faremo perché questo ci permette davvero di avere un’esperienza accessibile su tutti i dispositivi, tutti i paesi, qualunque cosa accada, indipendentemente dalle politiche di chiusura negozi dell’ecosistema. E poi estenderemo da lì.

