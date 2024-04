I mini PC di Geekom stanno guadagnando l’interesse di sempre più persone. Grazie alla loro straordinaria combinazione di potenza, compattezza e, di recente, anche estetica raffinata, sono senza dubbio i migliori presenti sul mercato. E nel corso dei prossimi due mesi sono in arrivo ben 4 nuovi modelli, di cui 2 con CPU Intel e 2 con APU AMD.

Geekom AE7 e A8

Partendo dai modelli AMD, a breve sarà possibile acquistare il Geekom AE7 e il Geekom A8. Già dal nome si intuisce la loro caratteristica più peculiare: il modello AE7 utilizza un Ryzen R9 7940HS mentre il modello A8 opta per il più recente Ryzen 9 8945HS. Quest’ultimo lo abbiamo visto presentare al CES 2024 di Las Vegas.

Il modello Geekom AE7 non dovrebbe essere troppo dissimile dal Geekom A7 che abbiamo recensito nei mesi scorsi. A cambiare probabilmente sarà solo l’estetica, un po’ più curata sul modello A7, e probabilmente la dotazione di memoria.

Per quanto riguarda il Geekom A8 invece, riprenderà l’estetica del modello A7 ma utilizzerà l’APU AMD più recente Ryzen 9 8945HS che punta tutto sulla iGPU Radeon 780M (in grado di gestire anche titoli AAA) e sulla NPU per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in locale (trasformando il tutto in un così detto PC AI).

Geekom XT13 Pro e GT13 Pro

Sul fronte Intel troveremo presto sugli scaffali i nuovi XT13 Pro e GT13 Pro. In questo caso fatichiamo a vedere le differenze fra i due (al di là dell’estetica) in quanto utilizzano entrambi lo stesso Intel Core i9-13900H, ultimo dell’azienda a utilizzare la vecchia denominazione. Si tratta tra l’altro della stessa CPU presente sul mini PC Geekom IT13 che abbiamo recensito in passato.

Non che si tratterà di mini PC di basso livello, tutt’altro. Entrambi potranno essere considerati i più potenti sul fronte della CPU, garantendo prestazioni eccezionali in tutto ciò che riguarda editing foto e video, rendering e lavori con le varie suite d’ufficio Office.

Disponibilità e prezzi

Sia per i nuovi modelli AMD che per quelli Intel non abbiamo ancora una data di lancio o un prezzo di vendita preciso. Sappiamo tuttavia che sono in arrivo entro i prossimi due mesi.