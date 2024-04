Dopo Gitlab, anche Discord sta rimuovendo i server degli emulatori Suyu e Sudachi di Nintendo Switch, disabilitando completamente anche gli account dei rispettivi sviluppatori.

Come riportato da The Verge, gli sviluppatori degli emulatori avevano ricevuto comunicazioni da Discord su come avrebbero condiviso contenuti che violavano la proprietà intellettuale. In una dichiarazione fornita a The Verge, Discord ha affermato che è stata ordinata un’ingiunzione da parte del tribunale per la rimozione di tali materiali, suggerendo che l’azione è direttamente collegata alle precedenti questioni legali riguardanti l’emulatore Switch Yuzu.

“Discord risponde e rispetta tutte le richieste legali e valide del Digital Millennium Copyright Act (DMCA). In questo caso, c’è stata anche un’ingiunzione ordinata dal tribunale per la rimozione di questi materiali e abbiamo agito in modo coerente con l’ordine del tribunale .”

Ciò che non è chiaro riguardo a questo sviluppo, tuttavia, è che non è ovvio se gli stessi canali Discord stessero effettivamente violando i diritti di proprietà intellettuale. Gli sviluppatori avevano precedentemente dichiarato che stavano adottando misure adeguate per evitare azioni da parte di Nintendo, ma è anche possibile che individui all’interno dei canali condividano materiale che potrebbe violare la politica di Discord.

Anche se questo è il caso, tuttavia, la politica sul copyright e sulla proprietà intellettuale di Discord afferma che solo i contenuti specifici ritenuti in violazione della legge sul copyright verrebbero rimossi, mentre gli account dei recidivi verrebbero completamente disabilitati. Secondo lo sviluppatore di Sudachi, Jarrod Norwell, la rimozione del suo account da parte di Discord è avvenuta all’improvviso con pochissime informazioni di supporto per giustificare l’azione.