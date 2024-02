YouTube ha raggiunto un nuovo traguardo con le sue offerte Music e Premium. A gennaio i servizi a pagamento contavano complessivamente più di 100 milioni di utenti, compresi quelli che erano in prova gratuita. Si tratta di un aumento di 20 milioni di membri in poco più di un anno e la cifra è raddoppiata da settembre 2021. YouTube è riuscita a far crescere le cifre con successo nonostante un aumento di $ 2 al mese per Premium entrato in vigore la scorsa estate.

Non è chiaro quante persone utilizzino effettivamente YouTube Music (Premium include l’accesso a quel servizio). Comunque lo si consideri, il servizio di streaming musicale ha un numero significativamente inferiore di utenti paganti rispetto a Spotify, che contava 220 milioni di membri Premium al 30 settembre. Spotify rivelerà i suoi ultimi numeri di abbonamento in un rapporto sui guadagni la prossima settimana. Apple non specifica più il numero di abbonati ad Apple Music. L’ultimo numero fisso fornito dalla società per il servizio era di 60 milioni di abbonati nel 2019.

In ogni caso, il confronto tra il servizio a pagamento di YouTube, Apple Music e Spotify Premium non è esattamente lo stesso. YouTube Premium è una cosa a sé stante con i suoi vantaggi. Può essere difficile tornare alla versione gratuita del servizio, più scadente e piena di pubblicità, dopo aver acquistato Premium. L’opzione per scaricare video per la visualizzazione offline senza dover ricorrere a soluzioni alternative e la funzionalità di riproduzione in background sono entrambe molto utili. YouTube Music è solo un vantaggio extra per molti membri.