Microsoft Edge sta ottenendo il supporto per le estensioni su Android, unendosi ai pochi browser che supportano la funzionalità sui dispositivi mobili (Firefox ad esempio).

Come notato da Leopeva64 su Twitter/X questa settimana, le ultime build pre-release di Microsoft Edge per Android hanno aggiunto silenziosamente il supporto per le estensioni. Ciò consente agli utenti di installare componenti aggiuntivi nel browser, proprio come è disponibile sui client desktop di Edge, nonché sul browser Chrome di Google su piattaforme desktop.

Working for me too. Nothing in these yet but in the edge://urls there's two for extensions: edge://extensions/

edge://extensions-internals/ pic.twitter.com/ZK0TFqckoU — Lance Adams 𝕏 (@TheLanceAdams) January 31, 2024

Attualmente, la funzionalità è agli esordi ed è nascosta dietro un flag nella versione 123 di Edge. Quella versione dovrebbe arrivare sul canale beta alla fine di febbraio, con una versione stabile verso la fine di marzo. Non è del tutto chiaro se il supporto all’estensione passerà a un livello di stabilità stabile così rapidamente, ma probabilmente non arriverà prima.

In particolare, però, il supporto sembra muoversi rapidamente. Lance Adams su Twitter/X sottolinea che le estensioni “Dark Reader”, “Global Speed” e “uBlock Origin” vengono già visualizzate in una pagina “Extensions Beta” in Microsoft Edge per Android che può essere trovata digitando edge://extensions / nella barra degli indirizzi.

Se abilitato, viene visualizzata una sezione “estensioni” nel menu di overflow di Edge.

Al momento non vi è alcun segno che Google Chrome supporti le estensioni sui dispositivi mobili ma, in teoria, ciò costituisce una buona base. Microsoft Edge e Chrome si basano sullo stesso progetto di Chromium quindi, tecnicamente parlando, qualsiasi lavoro svolto da Microsoft per portare estensioni sui dispositivi mobili potrebbe fare molto per creare una migliore selezione di estensioni se Google decidesse di fare lo stesso.