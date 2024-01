Durante l’evento di presentazione ufficiale, OnePlus ha più volte parlato dell’imponente sistema di raffreddamento interno del OnePlus 12. Questo, a detta dell’azienda, è il segreto per far rendere al meglio il top di gamma anche con carichi di lavoro estremi. E ora, un nuovo video teardown di Zack Nelson (JerryRigEverything) ci permette di vedere quanto sia effettivamente grande.

Prima di arrivare a questo, però, dobbiamo prima aprire il telefono in qualche modo, e lo facciamo da dietro, usando una pistola termica. Questo ci mostra la bobina della ricarica wireless da 50 W. Successivamente si ha accesso allo speaker inferiore e alla batteria, quindi è il momento di osservare a bocca aperta il sistema di raffreddamento, dopo aver rimosso lo schermo.

OnePlus ha dato priorità alla durabilità incorporando anelli di gomma, guarnizioni attorno al connettore USB-C e numerosi “ribbon cables” per proteggerlo dai danni causati dall’acqua

Sono davvero enormi, e con “sono” intendiamo loro: in realtà ci sono due camere di vapore impilate una sopra l’altra. Il nome scelto dall’azienda è Cryo Velocity Vapor Chamber e non sorprende che si tratti del più grande sistema di raffreddamento mai inserito in un telefono OnePlus. Posizionata a diretto contatto con il SoC Snapdragon 8 Gen 3 e il display, questa soluzione di raffreddamento copre un’impressionante area di 9.140 mm² per un’efficiente dissipazione del calore attraverso il display.

Ricordiamo che OnePlus utilizza un enorme display 1440p da 6,82 pollici prodotto da BOE in grado di raggiungere 1.600 nit in modalità ad alta luminosità e ben 4.500 nit alla massima luminosità. È alimentato dal nuovo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm – nessuna sorpresa lì – insieme a un terabyte completo di spazio di archiviazione e fino a 24 gigabyte di RAM.

Durante il processo di smontaggio del telefono, possiamo vedere anche le fotocamere, il sensore di impronte digitali e molta pasta termica dall’aspetto interessante.

Sebbene le camere di vapore per il raffreddamento degli smartphone non siano un concetto nuovo, OnePlus fa un ulteriore passo avanti con il suo design a doppia camera, aumentando significativamente la superficie. La superficie ampliata migliora proporzionalmente la dissipazione del calore. Il successo di questa innovativa soluzione di raffreddamento nel OnePlus 12 potrebbe potenzialmente migliorare le prestazioni sostenute sotto carichi di lavoro pesanti.