Abbiamo seguito da vicino lo sviluppo dell’integrazione iMessage di Beeper per tutto il 2023 perché rappresentava la migliore possibilità che avessimo mai avuto di ottenere bolle blu su Android – almeno, ci ha dato più motivi di sperare rispetto alla soluzione Sunbird fallita di Nothing. Ma le cose sono rapidamente andate fuori controllo quando la società ha pubblicato Beeper Mini, uno spin-off del messenger multipiattaforma che ha portato iMessage a qualsiasi utente Android disposto a sborsare $ 2 al mese.

La saga è andata avanti per settimane per tutto dicembre, per poi svanire dopo che una partita al gatto col topo tra Beeper e gli sviluppatori Apple si è conclusa con il primo che è tornato al suo metodo pre-Mini di inoltrare messaggi tramite iPhone o Mac. Quindi era chiaramente una tendenza in questa direzione, ma ora Beeper Mini è formalmente morto.

Se non hai seguito così da vicino come abbiamo fatto noi, ti teniamo aggiornato. Sono state proprio le montagne russe e, attenzione spoiler, non finisce bene per Beeper Mini.

5 dicembre: sì, iMessage su Android

8 dicembre: aspetta, Apple ha fatto quello che tutti dicevano che avrebbero fatto?

11 dicembre: Uff, è tornato e un po’ rotto, ma è tornato!

14 dicembre: aspetta, no, non importa

19 dicembre: prendi i tuoi popcorn, scoprirono i boomer

20 dicembre: Ehhh, è tornato, ma è noioso

21 dicembre: è scortese fissare, quindi adesso diamo un’occhiata qui

Gennaio 2024: Fine corsa

Beeper Mini era essenzialmente un ramo dell’app Beeper Cloud che, come suggerisce il nome, è uno strumento basato su cloud che riunisce tutti i tuoi account di messaggistica sotto lo stesso tetto, da WhatsApp a Telegram, Signal e persino Facebook Messenger. Ciò che distingueva Mini era il fatto che le sue operazioni venivano eseguite localmente e si collegava direttamente ai server Apple per abilitare iMessage su Android. Tuttavia, dopo quel piccolo gioco del gatto col topo, Beeper è stato costretto a utilizzare una soluzione basata su cloud per questa attività in cui i messaggi vengono inviati tramite un iPhone o un Mac dopo aver lasciato il dispositivo Android.

Ciò significa che Beeper non può più registrare il tuo numero di telefono con iMessage, richiedendo invece di contattare le persone tramite l’indirizzo e-mail utilizzato con il tuo ID Apple. Ciò significa anche che Beeper Mini è diventato ridondante, poiché Beeper Cloud potrebbe già raggiungere questo obiettivo. Quindi, in un messaggio inviato agli utenti di Beeper Cloud questa settimana, la società ha annunciato che sta consolidando i suoi prodotti e rimuovendo Beeper Mini dal Play Store.

