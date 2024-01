Anche se è vero che i giochi per dispositivi mobili possono essere un modo divertente per passare il tempo, possono andare ben oltre quando sono in gioco soldi veri. Qualsiasi forma di gioco d’azzardo può creare assuefazione, motivo per cui molti governi hanno adottato politiche per regolamentare questo tipo di gioco. Tuttavia, queste normative variano a seconda della regione e non tutti i paesi hanno una legislazione che limita il gioco d’azzardo, anche sotto forma di app mobile. Ora, Google sta allentando le sue politiche sul Play Store per fare spazio a quelli che chiama “giochi con soldi veri”, o app di gioco che coinvolgono valuta del mondo reale.

In un aggiornamento pubblicato sul blog degli sviluppatori Android, Google ha annunciato che espanderà il supporto per alcuni tipi di app di gioco d’azzardo a partire da giugno 2024. In precedenza, la società aveva un programma pilota in India e Messico che consentiva determinati tipi di giochi con soldi veri e app, con app di gioco d’azzardo daily fantasy sport consentite in entrambi i paesi e app di ramino in India.

Google estenderà presto questo programma ai tipi di giochi e agli operatori che non rientrano in un quadro di licenza esistente. Per cominciare, questa modifica si applicherà esclusivamente agli utenti in India, Messico e ora in Brasile. Google sottolinea che prevede di espandere il supporto ad altri paesi nel prossimo futuro. Secondo l’azienda, le politiche esistenti in atto per rafforzare la sicurezza degli utenti rimarranno in vigore. Ciò significa che sarà ancora necessario il controllo dell’età per garantire che solo gli adulti possano accedere alle app di gioco d’azzardo, così come il controllo geografico (limitare le app a determinate regioni).

L’impatto che ciò avrà sullo spazio degli sviluppatori è ancora da vedere, ma non è difficile immaginare un aumento della concorrenza. I giocatori trarranno sicuramente vantaggio dall’aumento del numero di opzioni di app nel Play Store. Tuttavia, molti sostengono che il rischio nella vita reale del gioco d’azzardo, anche nello spazio mobile, non dovrebbe essere preso alla leggera.

E non a caso, non vediamo nemmeno lontanamente queste decisioni essere applicate in Italia, dove il gioco d’azzardo è fortemente regolamentato.

