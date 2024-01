Microsoft è forse l’azienda che sta puntando maggiormente sulla rivoluzione AI avuta nel corso dell’ultimo anno. Dopo aver finalizzato un mega investimento in OpenAI e aver lanciato una serie di strumenti AI sotto il brand Copilot, sta procedendo con la ristrutturazione, sia tecnica che di branding, dei propri prodotti. A questo proposito, la società ha rinominato Microsoft Edge su Android e iOS in “Microsoft Edge: AI Browser” e questo sarà probabilmente solo l’inizio dell’anno di strumenti di intelligenza artificiale di Microsoft.

Con fonti Microsoft che affermano che l’azienda introdurrà i suoi “primi PC AI di nuova generazione” nel 2024, sembrava già che quest’anno sarebbe stato l’anno in cui il colosso di Redmond implementerà l’intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti. Tuttavia, sembra che la società desiderasse iniziare non appena finisse il 2023.

Il cambiamento è stato notato da Tierney Cyren che ha pubblicato un post su X in merito alle loro scoperte.

Microsoft has apparently decided to name Edge on Android "Microsoft Edge: AI Browser". I'm so deeply disappointed at every decision that Microsoft leadership makes around Edge. It's like every time they're presented with two options, they intentionally chose the worse option. pic.twitter.com/vKpVPXMQlj — tierney cyren (please be nice) (@bitandbang) December 30, 2023

Sembra che, per il momento, l’unica cosa che è cambiata con l’app sia il nome. Tuttavia, con il recente aggiornamento di Copilot su Edge per dispositivi mobili da parte di Microsoft affinché diventi potente quasi quanto la versione desktop di Copilot, la società probabilmente ha deciso che è il momento giusto per pubblicizzare che il suo browser è dotato di intelligenza artificiale.

Il cambio di nome non sembra comportare aggiornamenti significativi alle sue capacità di intelligenza artificiale. È più probabile che vedremo Microsoft introdurre nel tempo strumenti di intelligenza artificiale più piccoli nel browser e il cambio di nome è semplicemente un lavoro fondamentale per creare aspettative dei consumatori per il browser.

In ogni caso, è chiaro che Microsoft vuole che il 2024 sia un grande anno per l’intelligenza artificiale in tutta la sua linea di prodotti, e Edge probabilmente sarà solo l’inizio.

