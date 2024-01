Google Bard Advanced è in arrivo e potrebbe rappresentare il primo tentativo dell’azienda di far pagare un chatbot AI. Il codice sul sito web di Bard mostra l’opportunità di ottenere tre mesi gratuiti di Bard Advanced, il che implica che successivamente avrà un costo.

L’utente Bedros Pamboukian ha condiviso su X (ex Twitter) il codice scoperto, che include anche un collegamento Google One non funzionante. Ciò potrebbe significare che agli utenti verrà richiesto di sottoscrivere un abbonamento a Google One per accedere a Bard Advanced.

hi, bard advanced will be free for 3 months and you'll need Google One too, enjoysies

the fact that it's in prod implies it's ready & being tested (currently an experiment)

again, not a leaker, but Google keeps putting stuff in plain sight and literally nobody realizes… pic.twitter.com/YqfAK77f0F

