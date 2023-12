All’inizio di questo mese, quando Microsoft ha anticipato cosa accadrà al suo chatbot Copilot, in qualche modo ha dimenticato di menzionare un plugin chiave che avrebbe aiutato il chatbot AI a creare musica. Microsoft ha annunciato una partnership con Suno per consentire agli utenti di creare brani originali utilizzando un prompt di testo indipendentemente dal fatto che provengano da un sottofondo musicale.

Suno è uno strumento di creazione musicale basato sull’intelligenza artificiale ora disponibile come plug-in in Microsoft Copilot, che in precedenza si chiamava Bing Chat. Ma prima di iniziare a utilizzare lo strumento, dovrai ricordare un paio di cose: gli utenti dovranno accedere a Copilot utilizzando i propri account Microsoft e quindi abilitare il plug-in Suno. Una volta terminato, puoi creare una canzone sull’alba o qualunque cosa tu abbia in mente.

Durante i test, occasionalmente abbiamo riscontrato problemi in cui Suno si rifiutava di creare canzoni, citando “difficoltà tecniche”. Ma quando funziona, lo fa in modo così fluido che spesso vorrai divertirti. Tuttavia, alcuni svantaggi del plug-in Suno in Microsoft Copilot includono l’impossibilità di modificare la durata e lo stile della musica. Un altro grosso svantaggio è che non puoi creare brani più lunghi di un minuto.

L’aspetto positivo, tuttavia, è che puoi condividere quelle canzoni con i tuoi amici e familiari sui social media, proprio come puoi condividere le risposte fornite da Copilot. E no, non dovranno utilizzare Microsoft Copilot per poter ascoltare le canzoni che condividi con loro.

Tuttavia, come affermato da Microsoft nel suo post sul blog ufficiale, il plug-in Suno in Copilot verrà implementato in modo graduale, motivo per cui molti di voi potrebbero non vederlo nella sezione Plugin. Per coloro che non ce l’hanno ancora, Microsoft completerà la distribuzione di Suno a tutti nelle prossime settimane.

