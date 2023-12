Qualsiasi azienda che vuole offrire i propri servizi su Internet deve necessariamente affidarsi a un server, ovvero a un computer che permette l’accesso a tutti gli utenti interessati: questo però può assumere tante diverse fattezze: dal noleggio server alla VPS, passando per il cloud computing.

Esistono due metodologie fondamentali per la distribuzione di un server. Il primo è ospitarlo da solo. Questo è un processo che in passato è stato molto più complicato e coinvolgente e implicava non solo la ricerca dell’hardware giusto per distribuire il server, ma anche la sua manutenzione. Nel tempo però diverse aziende professionali come OVHcloud hanno messo in campo soluzioni che permettono di utilizzare un server dedicato potente, efficiente e dotato di grande connettività senza troppe difficoltà.

L’alternativa è optare per una soluzione di hosting, in modo che il compito di impostare e mantenere il server sia gestito da professionisti. Anche in ambito hosting esistono diversi paradigmi di funzionamento.

I vantaggi del server dedicato

Se apprezzi la stabilità, l’affidabilità e le prestazioni, la tua unica soluzione è optare per un server di hosting dedicato. In un ambiente di hosting dedicato, tutte le risorse del server vengono utilizzate da un singolo tenant, invece di essere distribuite su più utenti o siti Web ospitati. Ciò significa che il tuo sito web può sfruttare l’intera CPU, RAM, larghezza di banda e risorse di archiviazione del server, poiché non le condivide con altri siti. Il vantaggio derivante da un utilizzo singolare di tali risorse per un sito Web ospitato non può essere sopravvalutato.

Per prima cosa, essere un singolo tenant ti dà un controllo molto maggiore su come è configurato il server. Puoi anche aggiungere e rimuovere software a piacimento, eseguire aggiornamenti e altra manutenzione a tuo piacimento e persino modificare le impostazioni per ottenere il massimo dalle risorse disponibili.

Il tutto avendo la libertà di poter scegliere quale sistema operativo utilizzare: da quelli open source gratuiti come le distribuzioni Linux Ubuntu, CentOS, Fedora, Debian a quelli commerciali con licenze a pagamento come Windows Server.

Un’altra cosa da non sottovalutare sta nella privacy dei dati dei tuoi utenti: offrendo i servizi con un server dedicato, puoi rafforzare le misure di sicurezza a tuo piacimento, assicurando che i dati non vengano salvati su computer di terze parti.

I servizi VPS o di cloud computing memorizzano i tuoi dati sul server host insieme ai dati di altri clienti. Sebbene i server VPS agiscano indipendentemente l’uno dall’altro, la sicurezza dei dati dipende in ultima analisi dalla sicurezza del data center sottostante. Un server dedicato utilizza un ambiente server single-tenant, quindi non devi preoccuparti di possibili violazioni della sicurezza nei segmenti VPS o sul server host.