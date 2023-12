Tutti i telefoni Android, anche quelli più economici, hanno accesso a una funzionalità nota come modalità di ripristino o recovery Android. Quando si avvia in questa modalità, è possibile eseguire un semplice ripristino delle impostazioni di fabbrica, riavviare nel bootloader per utilizzare i comandi Fastboot o applicare gli aggiornamenti di sistema dalla memoria locale del dispositivo. Puoi anche eseguire un semplice test grafico per garantire che il display del tuo dispositivo funzioni correttamente, il che può aiutarti a ricontrollare lo schermo in un attimo. Questo tutorial illustra come avviare la recovery di Android (o anche una recovery personalizzata) e le sue varie funzionalità.

Come avviare la recovery di Android

Portare il tuo dispositivo alla schermata del menu principale della recovery di Android è semplice quando sai come procedere. Tuttavia, a seconda del produttore del dispositivo, il processo potrebbe differire leggermente. Spegnere il dispositivo e premere a lungo una combinazione di pulsanti è il metodo migliore per accedere al menu di ripristino di Android.

Per avviare il dispositivo in modalità di ripristino Android, procedi come segue:

Con il tuo dispositivo Android acceso, premi a lungo il pulsante di accensione.

Tocca l’opzione Spegni.

Tieni premuti contemporaneamente il tasto volume su e il pulsante di accensione. In alcuni smartphone l’accesso avviene attraverso la pressione del tasto Volume Giù e il tasto di accensione

Naviga nel menu con i tasti del volume per evidenziare Modalità di ripristino.

Premi il pulsante di accensione per confermare la tua scelta. Noterai un messaggio Nessun comando e un’icona Android con un punto esclamativo rosso. Questo è quello che vuoi vedere.

Tenendo premuto brevemente il pulsante di accensione, premi rapidamente il pulsante di aumento del volume. Ora hai accesso alla schermata del menu di ripristino di Android.

Naviga nel menu con i tasti del volume e conferma la tua scelta con il pulsante di accensione.

Segnaliamo che è possibile accedere alla modalità recovery degli smartphone Android anche con i comandi Android Debug Bridge (ADB). In questo caso, quando lo smartphone è connesso a un computer, inserisci il comando adb reboot recovery per accedere alla modalità di ripristino. Ciò ti consente di evitare di prendere in mano il dispositivo, premere la combinazione di tasti e scorrere il menu del bootloader per l’opzione Modalità di ripristino.