L’app Amazon Alexa sta ricevendo una riprogettazione tanto attesa e il nuovo look è quasi identico all’app Google Home.

In un post, Amazon ha rivelato ufficialmente la nuova app Alexa per Android e iOS. L’app rinnovata introduce un aspetto completamente nuovo per gli utenti che include anche nuove funzionalità.

La home page ora ha una sezione “Preferiti” personalizzabile con controlli rapidi per i dispositivi domestici intelligenti e anteprime live delle fotocamere, nonché una sezione nella parte superiore con tipi di dispositivi comunemente utilizzati come l’illuminazione intelligente.

Amazon rileva inoltre una funzionalità “Scorciatoie Home” che può includere liste della spesa, allarmi, routine e altro, che possono essere personalizzati dagli utenti. Amazon spiega:

Una nuova barra delle scorciatoie nella home page organizza i dispositivi per categoria e mostra le funzionalità Alexa più popolari come liste della spesa, allarmi e routine. Puoi personalizzare ciò che vedi nel carosello rotante nella parte superiore della home page. Inoltre, ora puoi vedere lo stato dei tuoi dispositivi connessi, ad esempio quante luci sono accese o la temperatura nel tuo soggiorno, direttamente dalle scorciatoie.

C’è anche una scheda “Dispositivi” che contiene un elenco di tutti i tuoi dispositivi domestici intelligenti con filtri per trovare rapidamente quello che desideri, nonché gruppi per trovare tutti i dispositivi, ad esempio, in una camera da letto o in cucina.

La nuova app ha anche un pulsante dedicato per Alexa e ci sono anche funzionalità di ritorno come la visualizzazione mappa che mostra i tuoi dispositivi così come si trovano nella planimetria della tua casa, sebbene tale funzionalità funzioni solo su iOS.

La nuova app Amazon Alexa assomiglia molto all’app Google Home

E, se sembra familiare, probabilmente c’è una ragione per questo. Dai preferiti della scheda Home all’elenco dei dispositivi, la nuova app Alexa ha una sorprendente somiglianza con la nuova app Google Home. Google ha lanciato la sua importante riprogettazione alla fine del 2022 prima di lanciarla su larga scala all’inizio di quest’anno, quindi forse non è una coincidenza vedere Amazon raccogliere le stesse idee così rapidamente.

Vale anche la pena notare che Amazon spiega il nuovo design in modo simile a Google, affermando che l’obiettivo era rendere più semplice la gestione di una grande casa intelligente poiché “milioni di clienti hanno più di 20 dispositivi collegati ad Alexa”.

Google, quando ha lanciato la nuova app Home, ha affermato che “la famiglia media degli Stati Uniti ha 25 dispositivi connessi” e che l’obiettivo del nuovo design era quello di mantenere le cose “facili da navigare”.

C’è sicuramente una cosa che Amazon sta ancora facendo in modo diverso, ovvero la diffusione di pubblicità tramite l’app Alexa. Come mostra The Verge negli screenshot, la scheda “Altro” non è timida nel pubblicizzare i prodotti Amazon. Ad essere onesti, anche Google fa lo stesso, poiché l’app Home ha inviato agli utenti una notifica pubblicizzando il tablet Pixel all’inizio di quest’anno, ma non è un accordo sempre presente.

La nuova app Amazon Alexa è già disponibile su Android e iOS a partire da oggi.

