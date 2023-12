Android non sarebbe nulla senza tutte le app disponibili per il sistema operativo mobile. Google non può fare affidamento esclusivamente sui propri servizi proprietari per soddisfare tutti i casi d’uso. Per rendere il processo il più semplice possibile per tutti coloro che creano app Android, l’azienda offre Android Studio come ambiente di sviluppo integrato (IDE) ufficiale. A distanza di un anno dalla precedente generazione, la nuova versione Android Studio 2023.1.1 Hedgehog, è ora disponibile in versione stabile.

Come descrive Google nelle sue risorse per sviluppatori Android, la nuova versione dell’IDE vuole aiutare gli sviluppatori a migliorare le prestazioni delle loro app.

App Quality Insights ora include i dati Android Vitals dalla Play Console, consentendo agli sviluppatori di visualizzare i rapporti sugli arresti anomali delle app pubblicate nel Play Store. Ciò semplifica la comprensione dei problemi che gli utenti potrebbero dover affrontare e la loro risoluzione in un unico flusso di lavoro. Allo stesso modo, il nuovo Power Profiler consente agli sviluppatori di capire quanta energia consumano sui dispositivi determinate azioni all’interno delle loro app e individuare possibili opportunità per creare codice più efficiente.

Google sta costringendo gli sviluppatori ad aggiornare le proprie app per prendere di mira le versioni più recenti di Android o affrontare un ban morbido dal Play Store, con le app non più disponibili per l’installazione se sono troppo obsolete. Con il suo SDK Upgrade Assistant, Google vuole rendere più semplice per gli sviluppatori il processo di targeting delle versioni Android più recenti. L’aggiornamento Hedgehog estende le funzionalità con il supporto per l’aggiornamento dei progetti ad Android 14 (o API Level 34, per usare il termine corretto). Grazie ai nuovi filtri di pertinenza, i passaggi non necessari vengono automaticamente rimossi dal processo.

Hedgehog include anche aggiornamenti all’interfaccia utente, ottimizzando alcuni aspetti della grande parte di riprogettazione del rilascio di Giraffe nel luglio 2023. Sono stati apportati miglioramenti alla modalità compatta, alla suddivisione verticale e orizzontale e alle schede dei progetti su macOS. Durante il mirroring degli schermi da dispositivi fisici, gli sviluppatori devono toccarli ancora meno. Sono disponibili nuove azioni come la rotazione dello schermo, la chiusura e l’apertura, la modifica del volume e alcune altre. Il Layout Inspector può essere eseguito direttamente nella finestra degli strumenti Dispositivi in esecuzione con Hedgehog, risparmiando spazio e rendendo il processo di revisione del layout molto più veloce.

La nuova versione dell’IDE è ora disponibile per il download per gli sviluppatori Android. Per maggiori informazioni sulle novità, Google fornisce delle note di rilascio approfondite per Android Studio Hedgehog.

