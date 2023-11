Anche se il SoC Snapdragon 8 Gen 3 è stato annunciato poco meno di un mese fa tra applausi voracemente applauditi, quel chip entrerà solo nei migliori e più costosi smartphone che Samsung e simili hanno da offrire. Per la maggior parte della popolazione mondiale che non ha i fondi o il desiderio di acquistare smartphone di punta, esistono le linee di fascia media. Anche questi telefoni necessitano di chipset. Ed è qui che entra in gioco il nuovo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

La prossima generazione della serie Snapdragon 7 rappresenta un aggiornamento sostanziale rispetto alle specifiche 7 Gen 1. Vanterà una CPU Qualcomm Kryo con velocità massime di 2,63 GHz nel suo singolare core Prime. I suoi tre core Performance raggiungono velocità fino a 2,4 GHz, mentre i suoi quattro core Efficiency arrivano a 1,8 GHz.

Tutti questi numeri insieme lo rendono un aumento piuttosto forte rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1. Ha prestazioni della GPU maggiori del 50%. La sua efficienza è rafforzata quando si utilizza l’intelligenza artificiale, poiché la sua “prestazione per watt” nell’usare la NPU è stata migliorata del 60%.

Questi fattori sono parte del motivo per cui Honor e Vivo hanno scelto di utilizzare il SoC in alcuni dei loro prossimi dispositivi intelligenti. Qualcomm afferma che il primo dispositivo commerciale che utilizzerà il 7 Gen 3 dovrebbe essere annunciato entro la fine del mese.

Dal punto di vista energetico, è praticamente incastonato proprio tra Snapdragon 7s Gen 2 e Snapdragon 7+ Gen 2, il che rende ancora più strano che si chiami Snapdragon 7 Gen 3. Qualcomm sembra aver chiarito che il 7s è il più debole delle tre linee “7”, mentre la 7+ è la più forte. Il 7 è proprio nel mezzo, indipendentemente dalla generazione. Ancora più strano è che non esista la linea 7 Gen 2: il modello precedente della linea titolare Snapdragon 7 è il Gen 1. L’aumento da ciascuno è abbastanza graduale, ma ciò che abbiamo detto nel 2022 suona ancora vero: il divario tra i chipset di fascia media e quelli di punta si sta riducendo.

Anche se potrebbe non essere il chip Snapdragon di fascia media più veloce, siamo comunque entusiasti del potenziale del SoC Snapdragon 7 Gen 3. Se Qualcomm abbassa i prezzi dei suoi chip Snapdragon di fascia media per contrastare maggiormente la concorrenza offerta da MediaTek, allora avremo una grande battaglia tra le mani.

Oltre alla battaglia nella fascia media, si sta surriscaldando la guerra dei chipset di punta. Oltre allo Snapdragon 8 Gen 3, il Dimensity 9300 di MediaTek, annunciato all’inizio di questo mese, è destinato a combattere sui mercati internazionali.

