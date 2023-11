Le sanzioni statunitensi hanno messo a dura prova il business degli smartphone di Huawei. A causa del divieto, l’azienda cinese non ha potuto utilizzare la tecnologia americana nei suoi telefoni, cosa che le ha impedito anche l’accesso ai Play Services di Google. Per garantire la sua sopravvivenza e come parte della sua strategia di diversificazione dalla tecnologia statunitense, Huawei ha annunciato HarmonyOS nell’agosto 2019, il suo sostituto Android multipiattaforma.

Nonostante la società affermasse il contrario, il sistema operativo era ancora basato su AOSP e supportava app Android. Quattro anni dopo, Huawei sembra pronta ad abbandonare il supporto delle app Android nella nuova versione HarmonyOS Next.

I telefoni HarmonyOS venduti in Cina non sono mai stati forniti con accesso a Google Play Services e al Play Store. Ma poiché il sistema operativo sottostante è basato su Android, puoi trasferire facilmente le app Android più popolari da app store di terze parti. Con HarmonyOS Next, l’imminente major release del sistema operativo Huawei, l’azienda cinese interromperà il supporto per tutte le librerie Android. Ciò significa di fatto che non sarà possibile eseguire il sideload o installare APK Android sui telefoni Huawei che eseguono HarmonyOS Next.

Un rapporto del South China Morning Post afferma che le principali aziende tecnologiche cinesi come JD.com, Netease e Meituan stanno assumendo sviluppatori di app HarmonyOS per creare app native per i telefoni Huawei. Questa mossa precede il lancio dell’anteprima per sviluppatori di HarmonyOS Next nel primo trimestre del 2024. Un rapporto di Pandaily lo conferma ulteriormente e afferma che HarmonyOS Next supporterà solo il pacchetto di installazione “HAP”.

Sebbene Huawei abbia annunciato ufficialmente HarmonyOS Next all’inizio di quest’anno, si sa poco sui cambiamenti che porterà oltre all’abbandono del supporto delle app Android. Il sistema operativo stesso potrebbe continuare a utilizzare AOSP come base, ma salterà l’inclusione del supporto per le librerie di app Android.

Anche in questo caso, le implicazioni di questa mossa sui telefoni Huawei venduti a livello internazionale non sono chiare. Sebbene tali telefoni non abbiano il supporto del Play Store, potresti caricare su di essi le app Android più popolari. Senza le librerie di app necessarie, tuttavia, ciò non sarà possibile. Data la minuscola quota di mercato internazionale dell’azienda, probabilmente non è troppo preoccupata per questo.

HarmonyOS è un ecosistema alternativo di estremo successo in Cina

HarmonyOS va oltre gli smartphone: si trova anche sugli altri dispositivi Huawei, inclusi tablet, smartwatch e prodotti IoT. Sembra che sia già in esecuzione su oltre 700 milioni di dispositivi in Cina, con 2,2 milioni di sviluppatori di app che creano app per la piattaforma.

La mossa di Huawei di eliminare il supporto delle app Android in HarmonyOS arriva proprio nel momento in cui ha fatto un forte ritorno nel mercato cinese degli smartphone dopo il rilascio della serie Mate 60 in Cina. Nel trimestre terminato a settembre, la società ha registrato un aumento del 37% su base annua nelle vendite di smartphone grazie ai suoi nuovi telefoni, nonostante la contrazione complessiva del mercato.

È interessante notare che Xiaomi ha recentemente presentato il suo nuovo sistema operativo e sostituto della MIUI, HyperOS. Come HarmonyOS, la società afferma che HyperOS alimenterà tutti i suoi dispositivi di diversi segmenti e offrirà una profonda integrazione. Tuttavia, il sistema operativo è ancora basato su Android e supporta il sideload degli APK.

via