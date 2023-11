Google cerca da anni di rendere più semplice per le persone proteggere i propri account. L’azienda è una delle tante che stanno promuovendo la transizione dalle password alle passkey e ha anche venduto chiavi fisiche per sbloccare account che supportano gli standard FIDO. Ora, Google ha aggiornato la sua gamma di chiavi di sicurezza Titan Key con alcune funzionalità che le faranno funzionare meglio con passkey e password.

Come prima, Google offre due chiavi Titan, una con USB-C e un’altra con USB-A. Entrambe le chiavi supportano ancora l’NFC quindi possono essere utilizzate per sbloccare account su smartphone compatibili oltre che tramite la porta fisica. La nuova chiave supporta le specifiche FIDO2 per gli accessi senza password e può memorizzare fino a 250 passkey.

Google sta sfruttando questa opportunità per spingere le persone a utilizzare passkey per proteggere il proprio account Google: come parte del processo di configurazione, sarai incoraggiato a creare una passkey e memorizzarla sulla chiave Titan anziché continuare a utilizzare la tua password. A quel punto, imposterai anche un PIN che può essere utilizzato insieme alla chiave di sicurezza per sbloccare il tuo account Google.

Ma la Google Titan Key può funzionare con qualsiasi account supportato, non solo con Google. E, naturalmente, puoi usarlo anche come dispositivo di autenticazione a due fattori insieme alle password tradizionali.

Queste nuove chiavi Titan sono in vendita oggi sul Google Store e costano come quelle che sostituiscono. In entrambi i casi, sia il modello USB-A che la versione USB-C costano 35 euro.

Al di là di queste nuove Google Titan Key, vi invitiamo a dare un’occhiata alle Yubikey come valide alternative, così come anche alle Token2 di cui vi proporremo presto una recensione approfondita.