Con la serie iPhone 14 nel 2022, Apple ha fatto debuttare la connettività satellitare per scopi di emergenza. Ciò ha consentito agli utenti di contattare i servizi di emergenza quando avevano bisogno di aiuto e si trovavano bloccati in un’area senza rete mobile. Più di un anno dopo, nessuno dei migliori telefoni Android offre una funzionalità simile. Ciò nonostante Google e Qualcomm abbiano anticipato il supporto della connettività satellitare su Android 14 prima del debutto di iPhone 14. Qualcomm ha poi annunciato la tecnologia Snapdragon Satellite per la comunicazione satellitare bidirezionale al CES 2023. Se stavi aspettando con impazienza il lancio di un telefono Android con connettività satellitare, la tua attesa è diventata più lunga.

L’annuncio dello Snapdragon Satellite di Qualcomm all’inizio di quest’anno indicava che la funzionalità sarebbe stata lanciata nella seconda metà del 2023. La società aveva collaborato con Iridium, una società di comunicazioni satellitari, per accedere ai satelliti LEO (low-earth orbit) con spettro in banda L di quest’ultima.L’idea era quella di portare la tecnologia anche nella fascia media e bassa del mercato.

Ma a causa di una grave battuta d’arresto, le due società hanno interrotto la loro partnership. Iridium afferma che, sebbene entrambe le società abbiano sviluppato e dimostrato con successo la comunicazione satellitare, la tecnologia non è stata adottata da nessun produttore di dispositivi.

Iridium aveva precedentemente annunciato di aver stipulato accordi con Qualcomm per abilitare la messaggistica satellitare e i servizi di emergenza negli smartphone basati sulle piattaforme mobili Snapdragon utilizzando la rete satellitare Iridium. Le aziende hanno sviluppato e dimostrato con successo la tecnologia; tuttavia, nonostante questo successo tecnico, i produttori di smartphone non hanno incorporato questa tecnologia nei loro dispositivi. Per questo motivo, il 3 novembre 2023, Qualcomm ha notificato a Iridium di aver deciso di rescindere gli accordi, con effetto dal 3 dicembre 2023.

La tecnologia di Qualcomm era superiore all’implementazione di Apple, poiché consentiva la comunicazione bidirezionale senza limitare l’opzione agli avvisi SOS. All’inizio di quest’anno è stato notato anche un rudimentale supporto per la connettività satellitare in Google Messaggi.

Quindi, nonostante la sua superiorità, perché i produttori di dispositivi Android non hanno utilizzato la tecnologia di Qualcomm sui propri telefoni? In una dichiarazione alla CNBC, Qualcomm ha affermato che i produttori di telefoni Android hanno “indicato una preferenza verso soluzioni basate su standard“. Essenzialmente, i produttori di dispositivi volevano una soluzione basata su standard e non una tecnologia proprietaria. Anche se questa battuta d’arresto significa che dovrai aspettare più a lungo prima che i telefoni Android con connettività satellitare arrivino sul mercato, una soluzione standard dovrebbe avvantaggiare l’intero ecosistema.

Qualcomm non ha rinunciato alla connettività satellitare ma non lavorerà più sulla sua tecnologia proprietaria. L’azienda afferma che continuerà a lavorare con Iridium su uno standard universale. Per quanto riguarda quest’ultimo, ora può collaborare con altre società che lavorano sulla connettività satellite-telefono.

Questo ritardo significa che è improbabile che quest’anno vedremo il lancio di un telefono Android con connettività satellitare. Ma si spera che Qualcomm e i produttori di dispositivi possano trovare una soluzione entro la seconda metà del 2024.

