Ogni giorno sembra che emergano informazioni sempre più interessanti dalla massiccia causa antitrust e dal processo in corso diretto contro Google dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (e altamente sponsorizzato da Epic Games).

Ricapitolando quello che sta succedendo, Google è stata accusata dal DoJ di utilizzare pratiche anticoncorrenziali per raggiungere l’attuale quasi monopolio che ha su numerosi settori tecnologici, in particolare negli Stati Uniti. Dopo aver scoperto che il colosso della Ricerca ha tentato di acquistare Epic Games in toto, di recente è emerso che a Epic Games sono stati offerti 147 milioni di dollari da Google per mettere Fortnite sul Play Store, e questo ha suscitato molto scalpore.

Epic Games accusa Google di numerose azioni anticoncorrenziali

Epic Games è una delle numerose aziende che hanno citato in giudizio Google per le sue pratiche prima e dopo che tutto è culminato nella causa ufficiale del DoJ tre anni fa. Solo a settembre è iniziato ufficialmente il processo. Ciò che è diventato molto chiaro è che Google ha offerto centinaia di milioni, potenzialmente miliardi di dollari in contanti e percentuali di profitto, a più sviluppatori di app e hardware non solo per incentivarli a posizionare le loro app esclusivamente su Google Play, ma anche per scoraggiare la creazione di app store alternativi.

Fortnite è stato originariamente rilasciato sui dispositivi Android direttamente tramite il suo sito Web per aggirare le politiche finanziarie restrittive che Google aveva e continua a rispettare in merito agli acquisti in-app. Dopo che diversi popup di sicurezza hanno scoraggiato la strategia di Epic Games, Fortnite è arrivato sul Play Store ma l’app è stata rapidamente rimossa da Google (e Apple con l’App Store) dopo che Epic Games ha dato ai giocatori la possibilità di ottenere uno sconti sugli acquisti in-app invitandoli a pagare direttamente sul sito web. Ciò avrebbe aggirato la commissione del 30% ottenuta da Google sugli acquisti in-app. Le cause legali sono state intentate subito dopo.

Il vicepresidente delle partnership Play di Google, Purnima Kochikar, ha confermato in tribunale che l’offerta da 147 milioni di dollari per posizionare Fortnite esclusivamente sul Play Store non solo è stata approvata internamente, ma è stata offerta a Epic Games nel 2021.

Epic Games ha rifiutato l’offerta. Ciò avrebbe rimesso Fortnite sul Play Store se accettato da Epic Games. I vertici di Google hanno approvato questa e altre offerte simili nel timore che altri sviluppatori abbandonassero la nave, causando il collasso del Play Store. Ad oggi, devi ancora usare un file APK per giocare a Fortnite su Android, a meno che tu non abbia accesso al Samsung Galaxy Store.

Non solo Play Store: anche altre aree sono interessate da azioni anticoncorrenziali

Molti punti di discussione degni di nota sono già stati sollevati da quando è iniziato questo processo. Recentemente, un dirigente di Google ha affermato che Chrome esiste solo per aumentare la portata della Ricerca Google. Inoltre, è stato rivelato che le decine di miliardi di dollari pagati da Google ad Apple per avere il motore di ricerca predefinito su iPhone la stanno aiutando a guadagnare un sacco di soldi, il che sembra controintuitivo e un po’ geniale, ma potenzialmente va contro la difesa di Google nel processo.

La notizia dell’offerta di “V-Bucks nella vita reale” di Google a Epic Games non sarà quasi certamente l’ultimo dramma che trapelerà dall’aula di tribunale.

