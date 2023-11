Gli smartphone flessibili sono piuttosto costosi e, anche dopo poche generazioni, i prezzi non sono scesi in modo significativo rispetto a quanto ci si aspettava. Ma, a quanto pare, Samsung potrebbe far debuttare uno smartphone flessibile “di fascia media” nel 2024 per abbassare i prezzi.

La società di ricerca TrendForce, citando “fonti della catena di approvvigionamento”, afferma che Samsung è pronta a lanciare sul mercato uno smartphone flessibile a basso costo nel 2024 per “ridurre ulteriormente le barriere di prezzo”.

Fonti della catena di approvvigionamento hanno anche rivelato che Samsung sta pianificando di portare gli smartphone flessibili sul mercato di fascia media il prossimo anno, riducendo ulteriormente le barriere di prezzo e rendendo i telefoni pieghevoli più accessibili a una gamma più ampia di consumatori.

Non è chiaro esattamente quanto basso sia il prezzo che Samsung sarebbe disposta a optare per uno smartphone flessibile o a quale fattore di forma mirerebbe per primo. La gamma Galaxy Z Flip dell’azienda è stata piuttosto popolare finora al suo prezzo di di 1000 euro, ma c’è una crescente quantità di concorrenza al di fuori di questo. Motorola, ad esempio, il mese scorso ha lanciato il Razr (2023) negli Stati Uniti a $ 699 e, a livello internazionale, il Tecno Phantom V Flip offre uno spettacolo impressionante per solo la metà del prezzo di Samsung.

D’altra parte, c’è molto più spazio per il prezzo nel mercato dei modelli con apertura a libro, dato che la serie Galaxy Z Fold di Samsung costa ancora ben oltre i 1500 euro. Questo sembra meno probabile, tuttavia, dato che Samsung sta vedendo proprio ora una forte concorrenza tra le versioni di Pixel Fold e OnePlus Open quest’anno.

Inoltre, questa non è la prima volta che si vocifera che Samsung lancerà un pieghevole a basso costo. Un rapporto del 2020 affermava che Samsung avrebbe lanciato un pieghevole “entry-level” che costerebbe meno di 800 euro.

via