Secondo quanto riferito, Amazon prevede di rimuovere il core Android dalle future versioni di Fire OS per TV, display intelligenti e altri dispositivi. Scrivendo per Lowpass, il giornalista veterano Janko Roettgers cita “diverse fonti a conoscenza di questi piani” insieme ad annunci di lavoro e altri materiali a sostegno del presunto passaggio di Amazon a un nuovo sistema operativo basato su Linux. Si suppone che il sistema operativo utilizzi il nome in codice interno “Vega” e funzioni su dispositivi come Fire TV Stick, TV e altri dispositivi collegati.

Roettgers afferma che Amazon ha lavorato sull’idea per anni, con la società che presumibilmente ha lanciato l’idea ai produttori di chip già nel 2017. Secondo quanto riferito, “centinaia di persone” nel gruppo Device OS di Amazon hanno lavorato al software, incluso Zibi Braniecki, un ex Ingegnere di Mozilla entrato in Amazon nel 2022. All’inizio di quest’anno, avrebbe pubblicato su LinkedIn (un commento che sembra essere stato poi cancellato) che stava “lavorando su un sistema operativo di prossima generazione per la casa intelligente, l’automotive e altri prodotti Amazon Devices“

Il rapporto non elenca una sequenza temporale di rilascio ma menziona che “la maggior parte dello sviluppo del nuovo sistema operativo Fire OS è già stato completato”. Apparentemente Amazon ora si sta concentrando sulla preparazione di un SDK e sulla pianificazione di vantaggi per convincere gli sviluppatori a investire tempo e denaro.

Più controllo su Fire OS e più flessibilità di sviluppo per “nuovi prodotti hardware”

La presunta mossa consentirebbe ad Amazon di tagliare i legami con il progetto Android Open Source di Google, che costituisce il cuore dell’attuale sistema operativo Fire OS. Questa dipendenza ha portato il software di Amazon a rimanere indietro di diverse generazioni rispetto alle versioni Android più recenti. Ad esempio, il software delle Fire TV di ultima generazione è basato su Android 9, il grande aggiornamento software di Google di cinque anni fa.

Il passaggio a Vega potrebbe anche consentire ad Amazon di ridurre il peso sottostante del suo sistema operativo; Android contiene codice che gli consente di funzionare su molti dispositivi diversi che vanno ben oltre le esigenze relativamente minime degli strumenti per la casa intelligente di Amazon.

Lowpass afferma che Vega basato su Linux utilizzerebbe React Native per lo sviluppo di app. Il framework creato da Meta utilizza un’unica base di codice per iOS e Android e Amazon probabilmente spera che possa aiutare con lo sviluppo multipiattaforma. Il rapporto non affronta specificamente se il sistema operativo verrà eventualmente eseguito sui tablet Fire, che diventano molto più versatili quando gli utenti effettuano il sideload di Google Play Store per eseguire una più ampia varietà di app Android.

Il rapporto di Roettgers afferma che Amazon prevede di dare finalmente un taglio netto ad Android su tutti i nuovi dispositivi. La società avrebbe progettato Vega per funzionare su sistemi diversi come sistemi di infotainment per auto e “altri futuri prodotti hardware” (chissà se non riproverà con il mercato smartphone).

