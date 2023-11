Meta, la società madre di Facebook e Instagram, possiede anche WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea nota per la sua crittografia end-to-end. Mentre Instagram e Facebook sono diventati famosi per le loro pubblicità, WhatsApp ne è rimasta per la maggior parte lontana, ma la situazione potrebbe cambiare. Il capo di WhatsApp, Will Cathcart, ha ora confermato che gli annunci pubblicitari non sono del tutto fuori questione.

Parlando con la pubblicazione brasiliana Folha De S. Paulo, Cathcart ha affermato che WhatsApp non intende mostrare annunci pubblicitari nella schermata delle chat, in quanto potrebbe ostacolare “l’esperienza di messaggistica”. Tuttavia, il dirigente non ha escluso del tutto la pubblicità sull’app e ha osservato che i canali potrebbero eventualmente essere in grado di far pagare alle persone l’iscrizione. A loro volta, i proprietari potrebbero avere la possibilità di visualizzare annunci all’interno dei canali.

Questa non è la prima volta che Meta prende in considerazione l’aggiunta di pubblicità su WhatsApp. Nel 2018, l’azienda ha accarezzato l’idea di introdurli negli Stati all’interno dell’app. All’epoca, il piano era quello di consentire agli imprenditori di trasmettere in streaming messaggi automatizzati agli utenti sulla piattaforma. Tuttavia, Meta ha invertito la rotta dopo aver sollevato preoccupazioni sulla privacy tra le persone che utilizzano WhatsApp appositamente per la sua crittografia end-to-end.

Nonostante il ritorno alla pubblicità, WhatsApp non ha smesso di apportare miglioramenti all’esperienza dell’utente. Ad esempio, Meta ha annunciato il supporto di WhatsApp per più account sullo stesso dispositivo nell’ottobre 2023. È stato implementato anche il supporto della passkey per coloro che desiderano rafforzare la sicurezza dell’account. In termini di messaggistica, hanno debuttato più opzioni di formattazione del testo, consentendo l’utilizzo di blocchi di codice. Sono state implementate anche le note vocali effimere e WhatsApp ha notato che stava lavorando allo sviluppo del supporto dei messaggi vocali per i canali.

I canali, in generale, sono una funzionalità più recente su WhatsApp. Hanno iniziato ad apparire ampiamente tra gli utenti nel settembre 2023 come un modo per offrire alle persone un modo per trasmettere messaggi a un pubblico più vasto. Si tratta di una funzione molto simile (alcuni direbbero “troppo simile”) a quella di Telegram. Da allora, Meta ha apportato aggiornamenti ai canali per sviluppare un’esperienza utente più interattiva e la distribuzione di annunci da parte dei proprietari dei canali potrebbe avere un impatto su questo in futuro.

Se sei un utente WhatsApp, probabilmente hai già visto in prima persona molte di queste modifiche all’app. A seconda del motivo per cui utilizzi il servizio di messaggistica istantanea, il passaggio all’integrazione degli annunci potrebbe rappresentare una svolta importante. Detto questo, WhatsApp rimane uno dei servizi di messaggistica istantanea più robusti, sicuri e gratuiti. Man mano che questi cambiamenti verranno implementati, sarà interessante vedere quanto Meta intende mantenere a costo zero.

via