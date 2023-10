WhatsApp offrirà a breve la possibilità di inviare note vocali senza preoccuparti che vengano registrate o condivise. L’app di messaggistica sta implementando una funzionalità che ti consente di eliminare i messaggi vocali inviati non appena questi vengono ascoltati per la prima volta.

La nuova funzionalità agisce in modo simile a quando imposti una foto inviata tramite WhatsApp in modo che sia visualizzabile una sola volta. Quando registri una nota vocale, vedrai il numero uno all’interno di un cerchio. Basta fare clic su di esso e la tua nota vocale diventerà un ascolto una tantum. Tuttavia, non puoi nemmeno ascoltarlo di nuovo, quindi se sei una persona a cui piace il suono della propria voce (raro) o analizzare tutto ciò che hai appena detto, allora potresti voler saltarlo. Sembra anche che l‘audio andrà perso se il destinatario chiude accidentalmente la conversazione mentre la ascolta.

A nostro avviso, questa funzionalità offre sicuramente agli utenti maggiore controllo e privacy durante la condivisione delle note vocali poiché queste note vocali non possono essere esportate, inoltrate o condivise con altri. Pensiamo che questo elimini finalmente il rischio che le tue informazioni personali o sensibili cadano nelle mani sbagliate, aggiungendo un ulteriore livello di privacy ai tuoi messaggi. Inoltre, possiamo confermare che i destinatari non saranno in grado di salvare o registrare le tue note vocali, migliorando il controllo dei contenuti che condividi e salvaguardando la tua privacy.

Con la popolarità delle note vocali cresciuta enormemente negli ultimi anni, questa nuova funzionalità potrebbe essere un’ottima opzione per inviare agli amici la tua password di streaming, i dati della tua carta o semplicemente pettegolezzi senza che questi vengano divulgati. La possibilità di impostare i tuoi messaggi audio in modo che vengano ascoltati una volta è attualmente in fase di beta testing sia su dispositivi Android che iPhone (a differenza delle passkey che sono in beta test solo su Android), ma dovrebbe essere estesa a più tester nei prossimi giorni.

