Al giorno d’oggi i portafogli digitali sono più che semplici piattaforme di pagamento: sono strumenti completi per la gestione di tutti i tipi di carte e credenziali. Google Wallet, ad esempio, supporta carte fedeltà, chiavi digitali dell’auto e persino patenti di guida e documenti d’identità in alcuni stati. Basandosi su ciò, un recente aggiornamento suggerisce che Google Wallet sta per diventare ancora più versatile, con lo scanner di codici QR predefinito di Android che assisterà gli utenti nell’aggiunta di pass direttamente all’app.

In precedenza, Google Wallet aveva introdotto una funzionalità che consente agli utenti di scansionare i codici a barre delle carte d’imbarco o i codici QR dalle foto per archiviarli digitalmente all’interno dell’app. Tuttavia, la versione beta 23.42 di Google Play Services incorpora la possibilità di scansionare biglietti, screenshot e persino tessere sanitarie intelligenti (il Green Pass) direttamente tramite lo scanner QR integrato di Android. Per chi non lo sapesse, queste tessere sanitarie intelligenti sono essenzialmente certificati con codice QR contenenti informazioni vitali relative al vaccino sul suo titolare.

Il processo è semplice. Gli utenti possono scansionare direttamente un pass fisico o utilizzare l’opzione “Scansiona da foto” per acquisire codici QR da immagini esistenti. Dopo aver riconosciuto un codice QR valido, il sistema visualizza il messaggio “Aggiungi al portafoglio”. Toccando il pulsante “Aggiungi” associato reindirizza gli utenti all’app Google Wallet, precaricata con i dettagli del pass scansionato e pronti per essere salvati. Questa integrazione della funzionalità di scansione QR con lo scanner predefinito di Android non è solo una questione di novità ma anche di efficienza. Elimina la necessità di aprire separatamente l’app Google Wallet per scansionare abbonamenti e tessere sanitarie, risparmiando tempo prezioso.

Lo scanner di codici QR predefinito di Android è un riquadro opzionale nelle Impostazioni rapide. Per aggiungerlo, scorri verso il basso due volte dalla parte superiore dello schermo per espandere completamente l’area notifiche. Quindi, tocca il pulsante di modifica a forma di matita e scorri l’elenco dei riquadri disponibili. Quando trovi lo scanner QR, trascinalo semplicemente nella parte superiore del menu e posizionalo tra i riquadri Impostazioni rapide attivi.

