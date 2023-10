I modelli di intelligenza artificiale e linguistici sono di gran moda ultimamente, in parte a causa del lancio pubblico di ChatGPT all’inizio di quest’anno. Ora DS Automobiles, che fa capo a Stellantis, ha battuto tutti sul tempo e ha annunciato la prima integrazione ChatGPT nei veicoli. Consente il controllo vocale e la conversazione naturale con il chatbot.

DS rende disponibile ChatGPT per tutta la sua gamma di vetture DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 purché dispongano del cosiddetto pacchetto DS IRIS SYSTEM a bordo. Dopo aver ricevuto l’aggiornamento, i clienti possono dire “OK IRIS” ad alta voce o premere il pulsante di azione sul volante e avviare una conversazione con un assistente basato su ChatGPT. Il suddetto assistente può completare attività, impegnarsi in conversazioni e persino fornire informazioni aggiornate su vari argomenti.

L’integrazione con ChatGPT è gratuita per i primi sei mesi del programma pilota (fino a 20.000 richieste) e il periodo promozionale è compreso tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024. La funzionalità può essere attivata immediatamente tramite DS Services Store ed è disponibile per l’uso in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia nelle rispettive lingue.

Allo stesso modo, DS assicura che l’integrazione può essere disabilitata on demand nel caso in cui non si volesse pagare per l’utilizzo dopo il programma pilota.

“La nostra missione in DS è fornire ai nostri clienti un’esperienza di bordo unica. Come pionieri nell’integrazione di ChatGPT nel mondo automobilistico, stiamo rendendo accessibile un’intelligenza artificiale generativa fluida, intuitiva e coinvolgente, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica. È una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato che fa parte di una delle più grandi trasformazioni sociali del 21° secolo”. – Olivier François, Direttore di DS Automobiles