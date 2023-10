Android è tanto aperto quanto lo sono i sistemi operativi al giorno d’oggi. Rispetto a iOS, che offre pochissimo spazio di manovra per la personalizzazione non autorizzata da Apple, gli utenti Android possono fare quasi qualsiasi cosa sul proprio telefono, nel bene e nel male, con un po’ di smanettamento. Uno dei modi in cui le persone possono sfruttare l’apertura del proprio smartphone è scaricare le app al di fuori del Google Play Store, il che può ovviamente essere un po’ pericoloso indipendentemente dal fatto che tu stia attento o meno alla tecnologia. I malware possono presentarsi in tutte le forme e dimensioni, quindi Google ha preso le misure per implementare finalmente una versione migliorata di Google Play Protect, su cui abbiamo menzionato il lavoro il mese scorso.

Google Play Protect è attivo da molti anni sui dispositivi Android come protezione software contro i malware su qualsiasi dispositivo su cui è installato Google Play Services. Se, ad esempio, hai mai scaricato un APK da una fonte sconosciuta, Google ti direbbe che è potenzialmente dannoso, dandoti un secondo in più per pensare a quello che stai facendo. A seconda delle impostazioni del tuo telefono, Google Play Protect potrebbe anche interrompere automaticamente l’installazione ed eliminare il file APK dal tuo dispositivo.

Maggiore sicurezza per Google Play Protect

Oggi è un po’ cambiato. Google afferma di aver sviluppato nuove funzionalità di sicurezza per proteggere ancora di più il tuo telefono, inclusa la scansione in tempo reale “a livello di codice” per combattere le app dannose che potrebbero causare molti danni ai tuoi file o, peggio, al tuo telefono.

Prima, Google continuava a far crescere un elenco di app nei suoi server per poi effettuare un controllo incrociato con ciò che gli utenti avrebbero tentato di installare e, in base al fatto che fosse noto o meno, avrebbe creato quella richiesta di preinstallazione che tutti conosciamo. Ora invece offre la possibilità di scansionare il codice dell’app per rilevare le minacce emergenti nel mondo della sicurezza informatica. Fondamentalmente, significa che sarai meglio protetto dai criminali informatici quando esci dal Play Store per scaricare app.

Google afferma che la scansione delle app in tempo reale estrarrà “segnali importanti dall’app e li invierà all’infrastruttura backend di Play Protect per una valutazione a livello di codice“. Non è previsto che richieda molto tempo e verrà completato abbastanza istantaneamente. Ogni volta che viene valutata un’app nell’intero ecosistema Android, l’elenco di Google di ciò che controlla aumenta, contribuendo a sfruttare un’ampia base di utenti per una protezione ancora più forte.

Per quanto riguarda la fase di roll-out, la nuova versione di Play Protect debutterà in India per poi espandersi nel resto del mondo nei mesi successivi. Inizialmente pensavamo che sarebbe arrivato a settembre. Dopo quello che presumibilmente è stato un po’ di ritardo, è bello sapere che la nuova misura di sicurezza sta iniziando a farsi vedere in tutto il mondo adesso.

Questo non è il primo importante aggiornamento di sicurezza Android che Google ha introdotto questo mese. All’inizio di questa settimana abbiamo parlato di Android Safe Browsing, una nuova funzionalità in fase di sviluppo per migliorare il senso di sicurezza degli utenti e proteggerli da potenziali minacce provenienti da siti Web dannosi.

Dato che al giorno d’oggi è così facile per chiunque accedere alle nostre informazioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, qualsiasi aggiornamento alla sicurezza dello smartphone è sempre un vantaggio. Non esiste un periodo di tempo per quando e dove verrà visualizzato il nuovo Google Play Protect, ma si spera che non ci voglia più di una manciata di mesi per espanderlo rapidamente.

