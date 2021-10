Google pubblica l’app Play Protect per velocizzare gli aggiornamenti

Google Play Protect è da diversi anni un componente di sicurezza fondamentale in Android, fungendo da equivalente a Windows Defender e ad altri servizi anti-virus. Il suo compito è quello di eseguire la scansione delle applicazioni installate (anche quelle esterne al Play Store) alla ricerca di possibili software dannosi e, come la maggior parte dei servizi Google su Android, è stato aggiornato tramite l’enorme libreria di supporto di Play Services. Tuttavia, Play Protect è stato ora separato dai Play Services e pubblicato direttamente sul Play Store.

