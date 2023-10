Geekom ha incominciato ad espandere molto in fretta la propria lineup di mini PC nel corso degli ultimi mesi. Dopo un primo tuffo nel mondo AMD con i modelli AS 5 e AS 6 sfruttando la collaborazione con Asus, adesso Geekom ha lanciato anche il modello A5. Anche in questo caso troviamo a bordo una APU AMD ma la progettazione è esclusiva di Geekom.

Caratteristiche tecniche

Al cuore del nuovo Geekom A5 trova spazio l’APU AMD Ryzen 7 5800H che porta con sé una CPU basata sull’architettura Zen3 a 8 core unificata e il doppio della cache L3 rispetto al 4800H. Il blocco degli 8 core presenta 16 thread virtuali e 16 MB di cache L3. Sulla CPU, stiamo osservando un clock di base di 3,2 GHz e un boost di 4,4 GHz, ed è proprio a queste velocità di clock che il 5800H si colloca al di sotto dei flagship 5900HX disponibile nel mini PC Geekom AS 5.

Dal punto di vista GPU abbiamo un’architettura Vega sbloccata, con 8 unità di calcolo abilitate con clock fino a 2,0 GHz. In questo caso non troviamo alcuna differenza con AS 5.

Prodotto da TSMC con il suo processo a 7 nm con un design single-CCX, il TDP scelto da AMD è di 45 Watt ma, trattandosi di una CPU equipaggiata da un mini PC dalle dimensioni compatte (117 mm x 112 mm x 49.2 mm), Geekom ha deciso di abbassarla fino a 35 watt.

Il computer viene pre-installato con Windows 11 Pro completo e funzionante sin dal primo avvio. Per chi vuole però, è sempre possibile installare sistemi operativi alternativi come ad esempio le distro Linux.

La costruzione della scocca è in plastica mentre sul fronte delle porte troviamo un set davvero molto ricco e completo:

I/O anteriore 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (solo dati) 2 x USB 3.2 Gen1 1 x Jack audio (uscita linea/ ingresso microfono/ uscita cuffie)

I/O laterale 1 x Serratura Kensington 1 x Lettore SD

I/O posteriore 2 x USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (supporto DP1.4, 7680 x 4320 @60Hz) 2 x Porta HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz) 1 x Display Port 1.4 (7680 x 4320 @60Hz) 1 x LAN 2,5G RJ45 1 x Lucchetto 1 x DC-in



Per quanto riguarda la dotazione di memoria, Geekom offre un solo modello con 32 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD NVMe. In entrambi i casi è possibile sostituire i moduli in maniera molto semplice.

All’interno della scocca infatti, a cui è possibile accedere svitando le quattro viti inferiori, sono presenti:

2 x moduli per SSD M.2 2280 PCIe Gen 3×4, supporta fino a 2 TB (solo NVMe) – 1 solo è occupato

1 x modulo per HDD o SSD SATA da 2,5″, supporta fino a 2TB

2 x moduli SODIMM DDR4-3200 a doppio canale, supporta fino a 64GB

Prestazioni

Viste le dimensioni compatte, il Geekom A5 deve sfruttare i suoi punti di forza, che implicano l’utilizzo dell’architettura Zen 3 fino a 4,7 GHz per prestazioni elevate a thread singolo, e quindi spingere tutti gli otto core e i sedici thread quando necessario. Combinando il tutto con una potente grafica integrata in Vega 8 e un SSD veloce, funziona più velocemente delle CPU Intel di serie U.

Per quanto riguarda la GPU, AMD ha una soluzione Vega 8 che va anch’essa da 15 W a 45 W e oltre. Ciò significa che le prestazioni grafiche di queste parti contano molto sulle prestazioni del processore utilizzato, su quanto bene viene gestita la potenza tra CPU e GPU, ma anche sulle soluzioni di memoria.

È qui che il Vega 8 all’interno del Ryzen 7 5800H potrebbe vacillare. Testandola nei moderni giochi AAA si fa tantissima fatica anche solo a farli partire. La sua potenza è semplicemente insufficiente per tenere il passo con le richieste dei giochi più pesanti come Cyberpunk 2077.

Scendendo di livello e prendendo in considerazione giochi indie (moderni) e giochi della passata generazione, ecco che la AMD Vega8 inizia a comportarsi in una maniera migliore.

Testandola con il nuovo Cocoon (qui la nostra recensione) non abbiamo riscontrati cali di frame rate sotto i 60FPS (a 1080p) mentre qualcosina ha traballato quando abbiamo provato titoli sportivi come F1 22, Assetto Corsa Competizione e Forza Motorsport. Di contro, con i titoli un po’ più vecchiotti, anche AAA, non abbiamo riscontrato assolutamente problematiche (sempre giocando a 1080p).

Conclusioni

Il Geekom A5 non differisce molto dalla controparte AS5 se non per una CPU con un clock leggermente più basso e l’assenza del marchio Asus. Per il resto non troviamo alcuna differenza tangibile.

Al momento il Geekom A5 ha un costo di 429 euro mentre il modello AS 5 sembra essere stato ritirato dal commercio.

Considerando che il Geekom A5 si trova un po’ nella terra di mezzo fra i mini PC più economici ed efficienti e quelli più potenti che strizzano l’occhio al gaming (l’AS 6 ad esempio), non abbiamo un target di utenza specifico a cui consigliarne l’acquisto.