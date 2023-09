OpenAI ha annunciato un paio di nuove funzionalità per ChatGPT per rendere il chatbot più accessibile. Dall’analisi delle immagini catturate di recente alla possibilità di interagire tramite la voce, il chatbot sta per diventare più potente di quanto non sia mai stato. Non tutti, però, potranno trarne beneficio.

Con ChatGPT che ottiene il supporto vocale, può agire in modo molto simile agli assistenti digitali personali come Siri, Alexa e Google Assistant. Quindi, invece delle istruzioni scritte, puoi usare la tua voce per porre domande e ascoltare le risposte dallo strumento AI di OpenAI. Tutto ciò è possibile grazie al nuovo modello di sintesi vocale di OpenAI, che può generare audio simile a quello umano da testo e parlato.

Inoltre, ci sono molte opzioni vocali tra cui scegliere per ascoltare ciò che ChatGPT ha da dire. OpenAI ha collaborato con doppiatori professionisti per offrire agli utenti cinque diverse opzioni vocali, che includono Juniper, Sky, Cove, Ember e Breeze. Tuttavia, la funzionalità vocale sarà limitata alle versioni Plus ed Enterprise su Android e iOS.

Fortunatamente, le nuove funzionalità di analisi dell’immagine in ChatGPT possono essere utilizzate indipendentemente dalla piattaforma utilizzata purché disponga di un browser web. Puoi mostrargli più immagini e porre domande ad esse correlate.

Ad esempio, scatta una foto e mostra semplicemente cosa c’è nel tuo frigorifero e ChatGPT ti aiuterà a pianificare un pasto. Se hai una bicicletta rotta, puoi anche mostrarla a ChatGPT per possibili modi per ripararla. Tuttavia, chattare sulle immagini non è gratuito in ChatGPT: devi essere un utente “Plus” o “Enterprise” per utilizzarlo, come nel caso del supporto vocale.

Nel suo post sul blog ufficiale, OpenAI ha confermato che le nuove funzionalità vocali e di immagini verranno implementate per gli utenti ChatGPT Plus ed Enterprise nelle prossime due settimane.

Presto sarà disponibile per gli utenti a pagamento di ChatGPT anche il generatore di immagini DALL-E 3 per qualità della creazione di immagini più accurata basata sulle descrizioni dettagliate fornite dagli utenti.

