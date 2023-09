Google ha confermato che rimuoverà la modalità “HTML di base” di Gmail il prossimo anno. In una pagina di supporto ufficiale, la società ha affermato che gli utenti Gmail saranno in grado di visualizzare il sito Web nella visualizzazione HTML di base fino a gennaio 2024, ma successivamente il sito Web si aprirà automaticamente nella visualizzazione “Standard” sui browser supportati.

Una volta che la versione HTML di base non sarà più disponibile, Google consiglia alle persone di scaricare l’app Gmail per Android, iPhone o iPad per accedere al servizio su uno smartphone o utilizzare un client di posta elettronica di terze parti come Outlook o Apple Mail sui propri computer.

Non è immediatamente chiaro quando Google abbia aggiornato la sua pagina di supporto per annunciare la fine della modalità “HTML di base”, ma da allora la società ha confermato la notizia a The Register. In una dichiarazione alla pubblicazione, un portavoce dell’azienda ha affermato: “Le visualizzazioni HTML di base di Gmail sono versioni precedenti che sono state sostituite dai loro successori moderni più di 10 anni fa e non includono la funzionalità completa del servizio“.

Mentre la visualizzazione Standard offre l’esperienza Gmail completa con tutte le funzionalità e gli aggiornamenti di sicurezza più recenti, la visualizzazione HTML di base offre un servizio Gmail scheletrico per computer più lenti e browser meno recenti. La visualizzazione HTML è progettata anche per connessioni Internet più lente, consentendo alle persone con collegamenti ADSL e dial-up di accedere rapidamente alla propria posta. Tuttavia, perde molte delle funzionalità chiave di Gmail moderne, come chat, controllo ortografico, scorciatoie da tastiera, possibilità di aggiungere o importare contatti e altro ancora.

Nonostante i tentativi di Google di liquidare la mossa come un piccolo cambiamento nella sua strategia di prodotto, viene criticata apertamente da alcuni utenti, in particolare da quelli che necessitano di funzionalità di accessibilità. Uno di loro è l’utente di social media ed appassionato di tecnologia Pratik Patel, che afferma di essere cieco e di utilizzare la visualizzazione HTML di Gmail per necessità.

In un post di Mastodon, ha lamentato la morte della visualizzazione HTML di base, dicendo “Conosco molte persone #cieche che usano la visualizzazione HTML di GMail. Non solo saranno confuse ma saranno infelici.”