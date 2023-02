Gmail si aggiorna rivoluzionando l’esperienza sugli smartphone flessibili

Google ha aggiornato l’app di Gmail implementando un’esperienza visiva rivoluzionata per coloro che utilizzano uno smartphone flessibile Android.

Secondo un post di Google Workspace, la società ha implementato un nuovo design a due schede per coloro che utilizzano il servizio di posta elettronica su un telefono pieghevole. Google descrive nel suo breve riassunto sull’aggiornamento che mira a produrre un’esperienza utente “di prima classe” per coloro che utilizzano uno schermo più grande: in questo caso, un telefono pieghevole a libro come il Galaxy Z Fold 4.

La nuova versione propone sul lato sinistro la lista di email, proprio come un telefono non pieghevole vedrebbe Gmail. Se un’e-mail viene toccata, scorrerà sul lato destro dello schermo in piena vista.

Molti smartphone flessibili come il Fold 4 di Samsung o anche l’Oppo Find N sono considerati perfetti per i lavoratori aziendali che cercano di fare più cose contemporaneamente.

In precedenza, l’esperienza di Gmail su questi dispositivi era un po’ meno che soddisfacente, in quanto appariva come una versione allungata e non ottimizzata. Con il design a due schede, gli utenti con smartphone pieghevoli dovrebbero trovare un po’ più facile navigare tra le loro e-mail, rispondere e inviare tutto senza doversi allontanare troppo dalla loro lista di e-mail.

Inoltre, Google ha incluso altri servizi in questa visualizzazione a due riquadri come Google Meet e Chat.

Google ha iniziato a riprogettare il proprio servizio di posta elettronica verso le ultime parti della scorsa estate ad agosto. Questo nuovo design non solo ha incorporato il linguaggio di progettazione Material You di Google, ma ha anche unito altri servizi al suo interno per un utilizzo più semplice e senza la necessità di aprire altre app o schede se sei su un computer.

Inoltre, Google ridisegna la sua esperienza di posta elettronica con i telefoni pieghevoli è una buona cosa, ma ci fa pensare al suo primo dispositivo pieghevole, il Pixel Fold. Si dice che il nuovo dispositivo uscirà durante il quarto trimestre del 2023.

