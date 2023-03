Nokia rinnova il suo logo dopo quasi 60 anni

Per la prima volta in quasi 60 anni, l’ex colosso degli smartphone Nokia sta cambiando il suo iconico logo. Domenica scorsa, prima dell’inizio ufficiale del Mobile World Congress di Barcellona, ​​l’azienda ha svelato una nuova identità del marchio, ed è un cambiamento radicale.

È sparito il carattere iconico e il “blu Yale” che definiva il suo logo precedente. L’azienda ha invece adottato un look che sostiene essere più moderno e digitale.

“Stiamo aggiornando la nostra strategia e, in qualità di fattore chiave, stiamo anche aggiornando il nostro marchio per riflettere chi siamo oggi: un leader dell’innovazione tecnologica business-to-business che apre la strada al futuro in cui le reti incontrano il cloud“, ha affermato Nokia in un post sul blog scritto dal CEO Pekka Lundmark.

“Nella mente della maggior parte delle persone, siamo ancora un marchio di telefonia mobile di successo, ma questo non è ciò di cui si occupa Nokia“, ha dichiarato Lundmark a Bloomberg. “Vogliamo lanciare un nuovo marchio che si concentri molto sulle reti e sulla digitalizzazione industriale, che è una cosa completamente diversa dai vecchi telefoni cellulari.”

È questa la fine di un logo che così tante persone conoscono e amano? Non necessariamente. Ricorderete che l’attività telefonica di Nokia non ha più fatto parte di Nokia sin dalla disastrosa acquisizione da parte di Microsoft da 7 miliardi di dollari della divisione Dispositivi e servizi dell’azienda nel 2014. Dopo che il gigante della tecnologia si è lavato le mani da quell’accordo nel 2016, HMD Global, una società composta da ex dirigenti Nokia, ha acquisito i diritti per utilizzare il marchio Nokia per smartphone e tablet e da allora ha fatto le proprie cose.

In effetti, l’azienda ha annunciato il suo ultimo dispositivo, il G22, solo un giorno prima dell’annuncio di oggi e, guarda caso, quel telefono presenta il classico logo Nokia.

via