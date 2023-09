Microsoft ha annunciato Surface Duo e Surface Neo nell’ottobre 2019 e, mentre quest’ultimo dispositivo è stato cancellato prima del rilascio, il Duo è diventato disponibile a settembre 2020. Abbiamo esaminato il telefono Android a doppio schermo e ne abbiamo elogiato l’hardware pur riconoscendone i limiti, l’elevato prezzo e la nicchia di mercato molto specifica a cui si rivolge. Oggi però è arrivata la fine per lo smartphone, con Microsoft che ha interrotto il supporto per Surface Duo.

La fine della vita del Surface Duo originale non arriva esattamente dal nulla. Nella documentazione di supporto e nella fase di lancio Microsoft ha affermato che lo smartphone avrebbe ricevuto tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e di aggiornamenti di sicurezza. Come notato da Neowin, questo periodo è ormai scaduto, con il 10 settembre 2023 che ha segnato la fine del supporto per lo smartphone.

Il Surface Duo ha avuto un ciclo di vita piuttosto travagliato: è stato lanciato con Android 10 ma ha mancato la data prevista per il 2021 per ricevere Android 11, con l’aggiornamento arrivato invece nel 2022. Alla fine, il telefono ha ricevuto anche Android 12L, ma questo è l’ultimo aggiornamento ufficiale ricevuto. La community del modding però è stata in grado di aggiornarlo ad Android 13 e probabilmente continuerà a farlo anche in futuro.

Negli ultimi due anni, lo smartphone ha guadagnato una sorta di status di culto nella comunità di sviluppo software homebrew. Sviluppatori dedicati hanno tentato di eseguire Android 13, Windows 10X inedito e Windows 11 sul dispositivo.

Al modello originale è succeduto il Surface Duo 2, che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al suo predecessore ma ha comunque dovuto affrontare un’accoglienza discutibilmente tiepida. Allo stato attuale, il primo telefono non riceverà più alcun aggiornamento del sistema operativo o di sicurezza mentre il secondo continuerà a riceverli entrambi fino al 21 ottobre 2024.

Si dice che la prossima iterazione del Surface Duo abbandonerà il design della cerniera a favore di un display pieghevole, ma Microsoft deve ancora confermare eventuali specifiche.

via