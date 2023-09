Durante l’annuncio ufficiale degli iPhone 15 Pro, abbiamo scoperto che il nuovo SoC A17 Pro realizzato a 3nm (e probabilmente l’unico per i prossimi mesi, visto che la capacità produttiva di TSMC è stata “prenotata al 90%” da Apple) è talmente potente che riuscirà a far girare giochi pensati per le console. In particolare, Apple ha dichiarato che Resident Evil Village, il remake di Resident Evil 4 di quest’anno, Death Stranding e il prossimo Assassin’s Creed Mirage arriveranno nativamente sui suoi dispositivi mobili.Il tutto con il supporto hardware al ray tracing.

Come nota Apple, questa sarà la prima volta che un gioco di Assassin’s Creed di livello console sarà disponibile nativamente su iPhone. Aspettatevi di vedere Mirage su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max nella prima metà del prossimo anno. Gli altri tre giochi saranno disponibili sui dispositivi entro la fine del 2023.

Facciamo presente che, al momento, nè Qualcomm nè produttori di smartphone Android hanno annunciato qualcosa di simile. Certo, Qualcomm deve ancora sparare la propria cartuccia chiamata Snapdragon 8 Gen 3, visto che l’annuncio è previsto nel mese di ottobre.

Sembra che Apple stia facendo una spinta maggiore nei giochi ultimamente, dopo aver portato RE Village e No Man’s Sky su Mac l’anno scorso, seguiti da Death Stranding. Se le persone saranno disposte a giocare (o a pagare il prezzo intero per) titoli importanti come questi su iPhone è una questione diversa.

Il fatto che Apple stia coinvolgendo importanti editori come Capcom e Ubisoft per le sue attività di gioco è certamente degno di nota, soprattutto se guardiamo al debutto di Apple Vision Pro.