Mario Kart Tour è diventato uno dei migliori porting mobili di Nintendo per Android. Nonostante ciò, la società ha fatto un annuncio riguardante la fine ufficiale del supporto a partire dal prossimo mese.

Tra gli IP di gioco, Mario Kart Tour è uno dei migliori ad emergere. Non è esattamente come la serie originale sulle console Nintendo. Nonostante ciò, offre un’esperienza divertente e coinvolgente che segue te e il tuo telefono Android ovunque tu vada.

Il gioco è decollato nel 2019 e da allora ha subito diversi aggiornamenti per portare il multiplayer e nuovi contenuti nel gioco. Come suggerisce l’omonimo Mario Kart Tour, il gioco segue i tour, che sono molto simili alle stagioni di altri titoli. Ognuno ha il suo tema e aggiunge un tocco di stile al gioco per mantenerlo vivo e nuovi contenuti in arrivo.

Sfortunatamente, i nuovi contenuti di Mario Kart Tour sembrano volgere al termine con Nintendo che annuncia la sua intenzione di terminare il supporto attivo a partire dal 4 ottobre. Ciò significa essenzialmente che in futuro non ci saranno aggiornamenti importanti per il gioco.

La società afferma che mentre il supporto agli sviluppatori sta finendo, i tour del gioco inizieranno a riciclarsi in quella data e l’ultimo sarà il tour di Halloween. Non siamo sicuri se il gioco continuerà a organizzare tour in un ciclo infinito, anche se al momento questo è il presupposto.

In tal caso, i giocatori continueranno a godersi il gioco e ciò che ha da offrire come una delle IP di Nintendo. Sebbene non siano in arrivo nuovi contenuti, il gioco continuerà a offrire un modo per giocare a Mario Kart in un modo o nell’altro su Android.