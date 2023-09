Microsoft ha già in programma alcune grandi novità per un evento Surface alla fine di questo mese, ma sembra che la società potrebbe avere qualche altra sorpresa in cantiere oltre all’hardware. Un video trapelato condiviso dall’utente WalkingCat su X (Twitter) mostra che l’azienda svelerà nuove funzionalità per OneDrive il 3 ottobre.

Il video di 15 secondi non dice esplicitamente molto di più, ma c’è una breve sequenza in cui una barra di ricerca mostra il testo “Aiutami a organizzarmi”, che potrebbe essere un suggerimento su una sorta di integrazione dell’intelligenza artificiale che sfrutta ampi modelli linguistici per aiutare gli utenti a organizzare i propri file.

Microsoft dispone già di Microsoft 365 Copilot per aiutare gli utenti con tutti i tipi di attività lavorative all’interno della suite di app Microsoft 365 e, visto che la società si è concentrata sull’intelligenza artificiale negli ultimi mesi, sembra che una sorta di integrazione in OneDrive sarebbe un ovvio passo successivo.

È certamente interessante che Microsoft si concentri solo su OneDrive per uno dei suoi eventi, ma è possibile che questo faccia parte di una serie più ampia di annunci relativi a Microsoft 365 o agli sforzi di intelligenza artificiale dell’azienda. Non è chiaro che tipo di funzionalità AI OneDrive potrebbe offrire agli utenti, ma cose come la creazione automatica di cartelle in base al tipo di contenuto o alla data di creazione del file sarebbero candidati ovvi.

Solo quest’anno abbiamo visto il debutto di cose come Bing Chat, Microsoft Designer, Bing Image Creator e Windows Copilot e non sarebbe sorprendente vedere ancora più annunci su questo fronte. In effetti, si prevede che anche l’intelligenza artificiale sarà al centro della scena nel già citato evento Surface.

Di recente, abbiamo anche ricevuto segnalazioni di potenziali funzionalità AI nelle app Windows 11, come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) nelle app Fotocamera e Strumento di cattura o la rimozione di oggetti nell’app Foto.

Per fortuna non dovremmo aspettare molto per vedere cos’altro ha in serbo l’azienda per il resto dell’anno.