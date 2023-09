Solo una settimana dopo che l’aggiornamento è arrivato su Galaxy Watch 5, Samsung sta ora lanciando l’aggiornamento One UI 5 Watch (basato su Wear OS 4) sulla serie Galaxy Watch4. Si tratta di un’ottima notizia che permetterà ai possessori di questi modelli di rinvigorirli con novità software gratuite.

Disponibile sin da subito sui modelli di Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, la versione di Samsung di Wear OS 4 è allegata agli aggiornamenti che portano i numeri di build che terminano con HWH3. Gli aggiornamenti sono basati su Android 13, portano One UI 5 Watch e hanno anche la patch di sicurezza di luglio 2023.

L’aggiornamento si concentra soprattutto su novità focalizzate sull’ecosistema Samsung, come nuove funzionalità per il servizio di Samsung Health (monitoraggio del sonno migliorato, registrazione automatica degli allenamenti in bicicletta, indicazioni sulla frequenza cardiaca durante gli allenamenti di corsa e risultati più accurati per le corse su pista), un migliore supporto per gli auricolari Galaxy Buds e anche la condivisione delle informazioni mediche in caso di emergenza.

Ma ci sono anche alcune modifiche rispetto all’aggiornamento Wear OS 4 sottostante di Google, come la possibilità di associare l’orologio a un nuovo telefono senza eseguire un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica.

Wear OS 4 ha debuttato sugli smartwatch Samsung, esattamente come è avvenuto per Wear OS 3 nel 2021 (quando Samsung ha rivoluzionato la propria lineup di smartwatch abbandonando Tizen in favore dell’OS di Google), ma è previsto che arrivi su Pixel Watch di Google nelle prossime settimane e debutti su Pixel Watch 2 più tardi questo autunno.

via