Creato un display OLED “gonfiabile” che simula una tastiera fisica

Forse una delle cose che mancano di più alle persone negli smartphone moderni è la tastiera fisica. Ecco perché i dispositivi BlackBerry erano così popolari in passato: offrivano un’esperienza di digitazione impareggiabile. Bene, i ricercatori del Future Interfaces Group hanno lavorato a una soluzione negli ultimi 15 anni e hanno fatto un passo avanti significativo nello sviluppare un display “gonfiabile”. La tecnologia, chiamata Flat Panel Haptics, fornisce un feedback tattile su una superficie piana utilizzando pulsanti gonfiabili.

L’FPH ha uno spessore di 5 millimetri e incorpora una pompa elettroosmotica. Utilizzando una corrente elettrica per attivare le piccole pompe, il fluido spinge sulla superficie dello schermo flessibile e crea un pulsante rigido che misura 5 millimetri di spessore.

Il prototipo FIG mostrato nel video utilizza una morbida superficie in silicone sulla parte superiore del pannello OLED, simile a quella utilizzata negli odierni smartphone pieghevoli.

Poiché la superficie si gonfia e si sgonfia su richiesta, ci sono implicazioni più pratiche oltre alle sole tastiere fisiche. Il display gonfiabile può evidenziare l’icona di un’app o un determinato elemento dell’interfaccia utente per aiutare i non vedenti a navigare. Per esempio.

Nel documento pubblicato, i ricercatori riconoscono diversi limiti della tecnologia. Uno di questi è la scarsa durata di detti pulsanti. L’energia necessaria per mantenere il sistema in funzione e il suo spessore sono un problema pure.

Quindi potremmo vedere la nuova tecnologia implementata prima nei tablet, poiché tendono ad essere più ingombranti e hanno batterie più grandi.

via fonte