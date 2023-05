Paranoid Android Topaz v2 disponibile su Nothing Phone 1

Il team di sviluppo della Paranoid Android, nota Custom ROM ormai arrivata alla versione Android 13 (Topaz), ha annunciato la disponibilità della seconda versione stabile per Nothing Phone 1. Si tratta di una notizia molto interessante in quanto Paranoid Android Topaz v2 sistema il supporto per il sistema di illuminazione posteriore Gliph e smussa tantissimo i bug presenti nella precedente versione.

A distanza di due mesi dal rilascio della prima versione, il team di sviluppo ha dimostrato ancora una volta l’interesse nel mantenere aggiornati gli smartphone che supporta. Oltre infatti al Nothing Phone (1), la Paranoid Android Topaz v2 è disponibile anche per:

Poco F1 (2.1)

OnePlus 5/5T (2.1)

Di contro, la prima versione stabile della Paranoid Android Topaz è stata rilasciata per:

Poco F4/Redmi K40S

Poco F3/Redmi K40/Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11 Lite NE 5G/Xiaomi Mi 11 LE

Asus Zenfone 9

Redmi Note 11/NFC

Redmi 7A/Redmi 8/Redmi 8A

Poco M3/Redmi 9T

Poco F2 Pro/Redmi K30 Pro/Redmi K30 Pro Zoom Edition

Se siete intenzionati a procedere, potete scaricare la Paranoid Android Topaz per il Nothing Phone (1) e per tutti gli altri smartphone supportati dal sito web ufficiale.

Per quanto riguarda l’installazione, vi rimandiamo alla nostra guida di approfondimento su come installare una Custom Recovery prima e una Custom ROM dopo.