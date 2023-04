No, non è un Pesce d’Aprile: Nothing ha lanciato la Beer (5.1%)

Nothing sta collaborando con Freetime Beer Company, un microbirrificio con sede a Swansea, sulla costa meridionale del Galles, per produrre Beer (5,1%). Nel caso lo chiediate, questa birra avrà un grado alcolico del 5,1%.

È raro che abbiamo un annuncio fatto il 1° aprile di cui le persone possano davvero essere entusiaste, ma grazie all’eccentrico Carl Pei e al suo team di Nothing, ne abbiamo uno. E mentre il prodotto legato a questo annuncio non è immediatamente disponibile – no, non stiamo parlando del Nothing Phone (2) – possiamo stare certi che è tutto vero. In effetti, brinderemo ad esso.

Introducing Beer (5.1%). Crisp, unfiltered rice lager. Carefully crafted

for a distinct and drier taste. Independently

brewed in Wales, UK. Nothing engineer

approved. Technically refreshing. Sign-up for updates at https://t.co/pLWW07l8G7. National minimum drinking age… pic.twitter.com/Rf68vN07Xx — Nothing (@nothing) April 1, 2023

Contrassegnata come una lager di riso secca e non filtrata con un pizzico di pera, Nothing sta pubblicizzando la disponibilità della Beer (5,1%) per questa estate, anche se le sue FAQ coprono un bel po’ con una menzione di “fine 2023”. Apparirà sugli scaffali del negozio Nothing a SoHo, Londra, così come sul sito web di Nothing anche se non c’è un elenco di paesi in cui sarà disponibile.

I clienti interessati possono iscriversi a una newsletter sulla birra. Ci saranno alcune funzionalità con l’app Nothing X che consente ai possessori di Ear (1), Ear (2) e Ear (Stick) di mettere a punto i propri dispositivi, ma la tua ipotesi è buona quanto la nostra su quale tipo “funzione extra” vedremo.

Questa non è la prima volta che Nothing e il produttore di birra lavorano insieme: la Beer (4,5%) è stata servita ai partecipanti all’inaugurazione del negozio di SoHo lo scorso dicembre. L’azienda lo definisce un “prototipo” sulla strada per Beer (5,1%).

Nothing sta rispondendo alle richieste di azioni al dettaglio e ai ristoranti, quindi i britannici potrebbero vedere presto tirate di questa audace bozza nei loro pub locali. L’azienda sta anche guardando avanti al prossimo anno quando prevede di lanciare una birra a zero alcol, un altro scherzo di buon gusto che non è proprio uno scherzo.

via