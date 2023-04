Nvidia elimina ufficialmente l’app GameStream dalle Shield TV

A dicembre, Nvidia ha avvisato gli utenti in un possesso di una Shield TV, facendo loro sapere che il servizio GameStream sarebbe stato interrotto. Sembra che quel momento sia finalmente arrivato, poiché gli utenti segnalano che un nuovo aggiornamento è stato rilasciato per la console di gioco, rimuovendo l’accesso a GameStream.

Coloro che sperano di continuare la loro esperienza di gioco per PC sull’hardware obsoleto dovranno ricorrere a Geforce NOW, che è un tipo di servizio completamente diverso.

Sebbene la Nvidia Shield TV non sia stata aggiornata da un po’ di tempo (anche se il supporto è vivo e vegeto anche per il modello del 2015), gli utenti sono rimasti fedeli, poiché il prodotto ha fornito molto valore nel corso degli anni. GameStream è piuttosto unico, consentendo agli utenti di trasmettere in streaming i giochi dal proprio PC da gaming a Nvidia Shield TV in una rete LAN.

Sebbene prodotti come Steam Link abbiano funzionato in modo simile, non è più possibile acquistare questo prodotto, il che ha reso Shield TV uno degli ultimi dispositivi disponibili a fornire questo tipo di interazione tra PC e TV.

Cosa succede se non si aggiorna la Nvidia Shield TV

Ora, se ti stai chiedendo cosa succederà se non aggiorni Shield TV con l’ultimo aggiornamento, Nvidia ha fortunatamente una risposta, affermando attraverso la sua pagina ufficiale delle FAQ che, almeno per il momento, GameStream continuerà a funzionare. Continua affermando che mentre funzionerà, alla fine verrà anche chiuso, ma non fornisce una tempistica concreta di quando ciò accadrà.

Se sei un utente hardcore di GameStream, questa potrebbe essere un’ottima soluzione temporanea. Ma tieni presente che la società lascia una dichiarazione di non responsabilità sul fatto che tutti gli altri servizi avranno bisogno di un aggiornamento per funzionare, quindi sembra che ci sarà una sorta di compromesso qui.

La società consiglia anche di scaricare l’app Steam Link, ma dalle impressioni sul Web sembra che l’esperienza non sia così raffinata come quella offerta da GameStream. Naturalmente, puoi provarla, in quanto potrebbe essere un sostituto adatto.

